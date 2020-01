19:36 Uhr

Das Mindelheimer Elite-Duo überrascht

Beim Dreikönigsturnier in Mindelheim hebt sich der Gastgeber das beste bis zum Schluss auf: Michael Böck und Markus Faußner gewinnen das gut besetzte Elite-Turnier.

Von Axel Schmidt

Das Beste kam zum Schluss: Völlig überraschend gewannen die Radballer Michael Böck und Markus Faußner in der Elite-Klasse das Dreikönigsturnier des VC Mindelheim. Zuvor hatten sich in der Brennerhalle in Mindelheim bereits zahlreiche Nachwuchsmannschaften in den Altersklassen U13 und U17 beim 51. Dreikönigs-Turnier gemessen.

U13 Einen bitteren Turniertag erlebten Nils Schobeß und Elias Ruf bei den U13-Radballern. Dem Team des VC Mindelheim gelang in keinem der vier Spiele ein Tor. Mit vier Niederlagen belegten sie damit den letzten Platz. Für die beiden Mindelheim war ihr erstes Dreikönigsturnier eine Lehrstunde. Der Turniersieg ging an den RSV Kissing um Hannes Weimer und Tobias Huber. Auf den weiteren Plätzen folgten der RSV Reichenbach, RVI Alingen und der österreichische Vertreter aus Dornbirn.

Mindelheimer U17 zeigt das torreichste Spiel

U17 Mit zwei Mindelheimer Mannschaften und Gast-Teams aus Österreich und Baden-Württemberg war das Teilnehmerfeld stark aufgestellt. Den Sieg holte sich nach 15 Turnierspielen schließlich der RC Höchst aus Österreich. Elias Gabriel und Linus Lampert gewannen das vorentscheidende Spiel gegen den späteren Zweiten, den RSV Schwaikheim, deutlich mit 6:1.

Platz drei ging an den VC Mindelheim II um Maximilian Merk und Denis Martin. Bereits im vereinsinternen Duell mit dem VC Mindelheim I um Fabian Sturm und Jonathan Sliwockyj zeigten die beiden, wer an diesem Turniertag die stärkere Mannschaft ist, und gewannen mit 3:2. Außerdem gelangen Merk/Martin ein Sieg gegen Alingen (4:2) und ein Remis gegen Waldrems (2:2). Gegen den späteren Turniersieger verloren Merk/Martin nur knapp mit 2:3, am deutlichsten unterlagen sie dem RSV Schwaikheim im torreichsten Spiel des Tages mit 4:6.

Dass der RC Höchst auch Punkte abgeben musste, lag am VC Mindelheim I, der den Österreichern ein 1:1-Unentschieden abtrotzte. Hinzu kam noch ein 5:2-Sieg gegen Alingen. Aufgrund der Niederlagen gegen Mindelheim II (2:3), Schwaikheim (0:6) und Waldrems (1:2) blieb am Ende nur Rang fünf. Sechster wurde Alingen.

Mindelheim feiert vier Siege am Stück

Elite Höhepunkt des Turniertages war schließlich das Kräftemessen der Elite-Mannschaften. Und hier zeigten die Gastgeber einen beeindruckenden Lauf. Michael Böck und Markus Faußner feierten vier Siege am Stück: 5:3 gegen Schweinfurt, 3:2 gegen Hofen, 4:1 gegen Waldrems und schließlich ein 4:3 gegen den RSV Schwaikheim II. Weil sich der eigentliche Turnierfavorit, der RSV Schwaikheim I (Verbandsliga Baden-Württemberg) zuvor aber bereits zwei überraschende Niederlagen geleistet hatte, stand der Mindelheimer Heimsieg schon vor dem letzten Turnierspiel gegen eben jene Schwaikheimer fest.

Gegen den höherklassigen Gegner verloren Böck/Faußner zwar mit 2:5, hielten am Ende aber den Pokal als Turniersieger in den Händen. Zweiter wurde der RSV Schwaikheim I vor dem RSV Waldrems auf Rang drei. Den vierten Platz belegte der RV Schweinfurt vor dem RSV Schwaikheim II (5.) und dem RKV Hofen (6.).

