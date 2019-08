vor 19 Min.

Deftige Packung im "Spiel der Woche"

An Tagen wie diesen... – da passt einfach so gar nichts zusammen. So einen Tag hatte gestern offenbar der SV Salgen-Bronnen erwischt: Selbst einen Strafstoß wehrte Schlingens Keeper Tobias Mann (grünes Trikot) ab.

In einer kampfbetonten Partie muss der SV Salgen-Bronnen in Schlingen einen 0:5-Kantersieg der Gastgeber hinnehmen. Nicht einmal ein Elfmetertor konnten die Gäste nutzen

Von Robert Prestele

Nicht einmal per Strafstoß gelang dem SV Salgen-Bronnen im Auswärtsspiel beim SV Schlingen ein Tor und ging folgerichtig auch als Verlierer vom Platz. Dabei entwickelte sich in der Anfangsphase zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gastgeber zwar etwas druckvoller nach vorne, die Gäste hingegen versteckten sich aber keineswegs.

Beim "Spiel der Woche" in Schlingen hatten zunächst die Gastgeber und die Gäste aus Salgen-Bronnen Gelegenheit, sich auszuzeichnen

Beide Teams erspielten sich dann auch bald Tormöglichkeiten, die aber zunächst nicht zum Erfolg führten. So strich ein Flachschuss der Hausherren nach wenigen Minuten knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei. Im Gegenzug klatschte nach einem Eckball der Gäste eine Volley-Abnahme an die Querlatte. Auch beide Torhüter hatten ausreichend Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Mit zunehmender Spieldauer konnte sich der SV Schlingen allerdings ein leichtes Übergewicht erspielen. Nach einer halben Stunde schließlich der Führungstreffer für die Hausherren.

Aus dem Mittelfeld heraus fasste sich Niklas Kusterer ein Herz und zog ab. Unhaltbar für den Gäste-Keeper Manuel Wolf schlug der Ball im langen Eck ein. So ging es dann in die Pause. Mit noch mehr Druck gingen danach die Gäste den zweiten Durchgang an. Jedoch bereits zehn Minuten später kam die kalte Dusche.

Nach einem Kopfball von Philipp Sutor sprang der Ball in Wembley-Manier von der Latte zurück ins Spielfeld. Der frei stehende Nico Cancar hatte dann keine Mühe, das Leder zum 2:0 für seine Farben einzuschieben.

Die nun doch etwas hektisch werdende Partie gipfelte in der Gelb-Roten Karte für den Gäste-Stürmer Tobias Ledermann nach einem wiederholten Foulspiel. Dies war natürlich eine erhebliche Schwächung für die Gäste, die beiden entscheidenden Szenen folgten indes ein paar Minuten später.

Bei einem Angriff der Gäste ließ sich ein Verteidiger zu einem Foul im Strafraum hinreißen und der Elfmeterpfiff folgte prompt. Beste Gelegenheit für Salgen-Bronnen zum Anschlusstreffer also. Aber der an diesem Tag prächtig aufgelegte Keeper Tobias Mann war auch per Strafstoß nicht zu überwinden. Mit einer herrlichen Parade wehrte er den Ball ab.

Die Trainer aus Schlingen und Salgen-Bronnen analysieren das "Spiel der Woche"

Kurz danach das gleiche Spiel auf der Gegenseite. Nikolas Binder aber zeigte, wie es geht. Mit einem trockenen Flachschuss verwandelte er seinen Elfer zum 3:0 für den SV Schlingen. Das war bereits die vorgezogene Entscheidung. Der SV Salgen-Bronnen gab zwar nie auf und mühte sich nach Kräften, aber die Unterzahl war nun doch deutlich spürbar.

Den Kräfteverschleiß der Gäste nutzte Philipp Sutor fünf Minuten vor dem Ende zum vierten Treffer für die Gastgeber. Mit einem herrlichen Heber über den Gäste-Keeper hinweg setzte Albert Settele den Schlusspunkt unter die nun doch einseitige Partie.

So fährt der SV Schlingen den ersten Sieg der Saison ein. Vom Ergebnis her vielleicht etwas zu hoch, aber letztlich doch absolut verdient.

Yücel Güler, der neue Trainer des SV Schlingen, war natürlich mehr als zufrieden: „Nach der Auftakt-Niederlage war es natürlich heute besonders wichtig, dass wir gewinnen. Am Anfang haben wir uns schon etwas schwergetan, aber nach dem Platzverweis für die Gäste, war es dann doch leichter. Letztlich haben wir auch verdient gewonnen. So bin ich natürlich total zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“.

Sehr realistisch analysierte Markus Blaumoser, der Trainer der Gäste, die Partie: „Durch mehrere individuelle Fehler haben wir uns heute das Leben selbst schwer gemacht. Sogar einen Elfmeter haben wir nicht verwandeln können. Insbesondere nach dem Platzverweis war das Spiel für uns dann nicht mehr zu gewinnen“.

So haben sie gespielt:

SV Schlingen Mann, N. Binder, Reiter, Liedl, Kusterer, Arnold, Mussak, Cancar, Gerlich, Settele, Sutor, Weniger, T. Binder

SV Salgen/Bronnen Wolf, Schneider, Fauß, Wörishofer, Aigster, Siessmeir, Bleyer, Schedel, Ledermann, Mattis, Kastler, Sontheimer, Ott, Bartenschlager

Tore 1:0 Niklas Kusterer (33.), 2:0 Niko Cancar (56.), 3:0 Nicolas Binder (71./FE), 4:0 Philipp Sutor (86.), 5:0 Albert Settele (90.)

Gelb-Rot Tobias Ledermann (SV Salgen-Bronnen/60.) wegen wiederholten Foulspiels

Bes. Vorkommnisse Tobias Mann (SV Schlingen) hält einen Foulelfmeter (65.)

Zuschauer 90

Schiedsrichter Erwin Häfele

