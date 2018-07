vor 37 Min.

Dem EM-Gold folgt der Bayern-Titel Lokalsport

Die Bogenschützin Talida Chrubasik aus Derndorf bezwingt im Finale ihre Kader-Kollegin. Auch andere Unterallgäuer dürfen jubeln.

Von Axel Schmidt

Kaum von der Europameisterschaft zurück, durfte die Derndorferin Talida Chrubasik schon wieder an den Schießstand. Die junge Bogenschützin, die in Griechenland mit der Mannschaft die Goldmedaille gewonnen hatte, war eine von 13 Bogenschützen des BSV Pfaffenhausen, die bei der bayerischen Meisterschaft in Olching an den Start ging. Von der Kgl. priv. SG Bad Wörishofen waren ebenfalls neun Athleten dabei.

BSV Pfaffenhausen

Die Mannschaft aus Pfaffenhausen stellte das mit Abstand größte Team aus Schwaben dar. Während es bei den Erwachsenen diesmal nicht für eine Medaille reichte, konnten sich die Nachwuchsschützen über zwei Gold- und eine Bronzemedaille freuen.

Eine Goldmedaille und damit den bayerischen Meistertitel sicherte sich Talida Chrubasik in der weiblichen Jugend (Recurve). Sie traf im Finale auf ihre Nationalkader-Kollegin und Dauerrivalin Charlene Schwarz aus Feucht. Diese hatte in der Qualifikation mit 666 Ringen einen neuen deutschen Rekord aufgestellt, doch im Finale hatte Chrubasik einen Lauf und gewann mit 6:2 Sätzen. Für Maria Schröther aus Pfaffenhausen war in diesem Wettbewerb im Viertelfinale Schluss. Die zweite Goldmedaille ging an Kilian Raab aus Pfaffenhausen. Er setzte sich mit dem Compoundbogen in der Jugendklasse mit 678 Ringen gegen die Konkurrenz durch. Sein Vereinskollege Domenic Kiehl wurde mit 658 Ringen Dritter.

Katharina Raab, die erst Anfang des Jahres von einem Rechtshand- auf einen Linkshandbogen gewechselt hat, belegte bei den Junioren (Recurve) den vierten Platz. Sebastian Kiehl wurde in der Schülerklasse (Compound) Neunter. Bei den Compound-Damen musste sich Diana Kiehl der Dominanz der Familie Sauter (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) beugen. Sie scheiterte im Halbfinale zunächst an Patricia Sauter, im kleinen Finale dann an Sabine Sauter und wurde Vierte. Bei den Recurve-Herren hatten die Pfaffenhauser nichts mit der Medaillenvergabe zu tun: Matthias Raab (15.), Thomas Schröther (50.) und Christoph Borbandi (51.) waren jenseits der Top-Ten. Maria Raab erreichte in der Altersklasse Recurve Platz 13, Vereinsvorsitzender Bernd Kiehl wurde in der Herrenklasse mit dem Compoundbogen Zwölfter, Matthias Geislinger 13.

Kgl. priv. SG Bad Wörishofen

Auf die Familie Sauter ist in Sachen Bogenschießen einfach Verlass: Bei der bayerischen Meisterschaft teilten sich Mutter Sigrid als neue Bayerische Meisterin und ihre Töchter Patricia und Sabine das Siegertreppchen. Im Halbfinale hatte Sigrid Sauter zunächst ihre Tochter Sabine mit 141:140 besiegt, ehe sie im Finale auch ihre zweite Tochter Patricia mit 141:139 bezwang. Patricia Sauter gewann das Bronzefinale dann gegen Diana Kiehl vom BSV Pfaffenhausen deutlich mit 146:131. Entsprechend holten die drei Sauter-Frauen auch den Mannschaftstitel.

In der Jugend landeten Benjamin Hof als Sechster und Moritz Kurz als Achter mit dem Compound-Bogen unter den besten zehn. Außerdem vertraten Bernhard Mögele, Nicole Kellermann und Manfred Kellermann die Kgl. priv. SG Bad Wörishofen mit dem Compoundbogen, konnten allerdings keine Spitzenplätze belegen.

