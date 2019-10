16:28 Uhr

Dem FC Loppenhausen glückt die Revanche teilweise

Der FC Loppenhausen trotzt dem TSV Pfersee Augsburg ein Unentschieden ab. In der Bezirksliga Süd verteidigt der SVS Türkheim die Tabellenspitze – mit einem Remis.

Zumindest teilweise revanchierte sich der FC Loppenhausen gegen den TSV Pfersee Augsburg für die im Frühjahr erlittene Niederlage im Bezirkspokalfinale. Im Punktspiel trotzte der FCL den Augsburgerinnen nun einen Punkt ab. Ebenfalls mit einem Punkt zufrieden sein musste der SVS Türkheim in der Bezirksliga Süd.

Bezirksoberliga Im Heimspiel gegen den TSV Pfersee Augsburg musste der FC Loppenhausen zwei Mal einem Rückstand hinterherlaufen – mit Erfolg. Bereits nach vier Minuten gingen die Augsburgerinnen nach einem Pfostenschuss und dem Abstauber von Maike Ebsen in Führung. Doch nur 120 Sekunden später stand es 1:1. Miriam Büchele zauberte im gegnerischen Strafraum und traf zum Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit ging Pfersee erneut in Führung, diesmal traf Sarah Schuster (43.).

35 Bilder Das Sportwochenende in und um Mindelheim Bild: Michael Lindemann, Andreas Lenuweit, Robert Prestele

Doch auf die Torjägerin des FC Loppenhausen ist Verlass: In der 58. Minute traf Sarah Höbel per Freistoß zum 2:2-Ausgleich. Es sollte gleichzeitig der Endstand sein, auch weil Sabrina Schwegle rund eine Viertelstunde später bei einem weiteren Freistoß nur die Latte traf. Kurz vor Schluss kassierten die Gäste noch eine Rote Karte gegen Alexandra Stepperger, doch die Überzahl in den verbleibenden drei Spielminuten konnten die Loppenhausener Frauen nicht mehr für den Siegtreffer nutzen. (axe)

Bezirksliga Süd Es lief bereits die 76. Spielminute, als die Zuschauer die einzige klare Torchance der Begegnung sahen. Christina Walter musste völlig frei am langen Pfosten nur noch den Fuß an die Hereingabe halten, doch sie brachte es fertig, den Ball aus zwei Metern über das Tor zu schießen. So war sie vergeben, die große Möglichkeit auf den Siegtreffer. Denn Türkheim hatte große Mühe in Halbzeit eins dem Sturmlauf der Gastgeberinnen standzuhalten. Enormes Pressing und extremer Laufeinsatz der DJK Breitenthal führten dazu, dass sich der SVS nur selten befreien und in der Offensive kaum Akzente setzen konnte. Klare Torchancen hatte Breitenthal dabei allerdings nicht zu verzeichnen, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Breitenthal konnte das hohe Tempo im zweiten Durchgang nicht mehr halten, gleichzeitig steigerte sich Türkheim. Das Dreer/Alletsee-Team hatte jetzt mehr Spielanteile, doch das Geschehen spielte sich weiter meist im hart umkämpften Mittelfeld ab. Auch die DJK-Defensive hielt den Türkheimer Bemühungen weitgehend stand. Einzig eine Viertelstunde vor Schluss ließ sie Walter außer Acht. Mit dem Schlusspfiff wäre beinahe doch noch der Siegtreffer gefallen: Bianca Miller setzte zum Sololauf an, deren Flanke Valerie Mesenburg nur um Zentimeter verpasste. So blieb es beim torlosen Remis. Da die Konkurrenz ebenfalls nicht über den Punktgewinn hinauskam, bleibt der SVS an der Tabellenspitze. (jup)

