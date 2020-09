vor 2 Min.

Dem FSV Dirlewang gelingt eine kleine Sensation

Die Mannschaft von Thomas Knerr bringt dem Tabellenführer der Kreisklasse Allgäu 1 die erste Saisonniederlage bei.

Dem FSV Dirlewang gelingt die Sensation: Beim bislang noch ungeschlagenen Spitzenreiter, dem SV Memmingerberg, feiert die Mannschaft von Thomas Knerr einen 1:0-Auswärtssieg. Auch Schöneberg darf jubeln.

Schöneberg – Ottobeuren II 3:0

Tore 1:0 Sebastian Wurm (21.), 2:0 Maxi Mayer (37.), 3:0 Sebastian Wurm (72.) Rot Dominik Hailer (Ottobeuren II, 20.). Notbremse Zuschauer 120 Schiedsrichter Dennis Küttner

Eine Notbremse an Schönebergs Andreas Schnalke brachte die Hausherren auf die Siegerstraße: Ottobeurens Verteidiger Hailer musste vom Platz und Sebastian Wurm verwandelte den Freistoß aus 17 Metern souverän zur Führung. Von da an übernahm Schöneberg die Kontrolle über das Spiel. Das 2:0 erzielte Nachwuchsstürmer Maxi Mayer mit einer schönen Einzelleistung. Nach dem Seitenwechsel brachte die Heimelf mit vielen unnötigen Ballverlusten die Gäste wieder ins Spiel. SVS-Torhüter Vater musste mit all seinem Können den Anschlusstreffer verhindern. Das 3:0 durch Sebastian Wurm, nach einem schönen Spielzug, brachte die Entscheidung in dem umkämpften Auftaktspiel.

Bedernau – Türk. Mindelheim 1:1

Tore 0:1 Albenis Ibrahimi (50.), 1:1 Patrick Schuster (73.) Rot Tolga Akyol (Mindelheim, 28.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Karl Domberger

Auch eine einstündige Überzahl reichte dem Schlusslicht der Liga nicht, um gegen Türkiyemspor Mindelheim zum Heimsieg zu kommen. Im Gegenteil: Der SV Bedernau musste in der zweiten Halbzeit gar einem Rückstand hinterherrennen, kam aber dann dank des Treffers von Schuster zumindest noch zu einem Punktgewinn.

Loppenhausen – Boos 1:5

Tore 0:1 André Heiligmann (11.), 0:2, 0:3 Andreas Notz (19., 28.), 0:4 Stefan Bräutigam (68.), 1:4 Niklas Müller (82.), 1:5 Marco Gröner (87.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Bitterer Einstand für Loppenhausens neuen Trainer Jürgen Streit: Gegen den TV Boos verlor der Tabellenvorletzte sein Heimspiel deutlich mit 1:5. Bereits nach einer halben Stunde war die Partie praktisch entschieden, als die Gäste mit 3:0 führten.

Memmingerberg – Dirlewang 0:1

Tor 0:1 Christoph Gallert (73.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Herbert Huber

Damit hätten die Dirlewanger wohl selbst nicht gerechnet. Sie sind es, die dem bisher so souverän auftretenden Tabellenführer die erste Saisonniederlage beibringen. Schütze des „goldenen Tores“ war rund eine Viertelstunde vor Schluss Christoph Gallert.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Lachen – Dickenreishausen 1:1

Tore 0:1 Julian Karg (36.), 1:1 Luca Kuster (68.) Zuschauer 135 Schiedsrichter Özkan Sen

Markt Rettenbach – Egg II 0:3

Tore 0:1 Lukas Stiegeler (38.), 0:2, 0:3 Jonas Wolter (40., 70.) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Georg Ganser

Steinheim – Sontheim 4:0

Tore 1:0 Daniel Poisel (22.), 2:0, 3:0 Erdi Savas (46., 62.), 4:0 Thomas Einsiedler (85., FE) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Hermann Schneider (axe)

