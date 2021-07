Schachspieler grübeln in Bad Wörishofen unter freiem Himmel

Plus Lange ist nicht klar, ob das Freischachturnier in Bad Wörishofen stattfinden kann. Letztlich klappt es – und ein Kirchdorfer holt sich einmal mehr den Turniersieg.

Seit 30 Jahren gibt es das Internationale Freischachturnier in Bad Wörishofen, das jährlich Ende Juli zur Austragung kommt. Zweimal fiel dieses Turnier bisher aus. Auch für dieses Jahr war lange nicht klar, ob die 28. Auflage stattfinden kann. Das machte sich bei der Teilnehmerzahl bemerkbar.