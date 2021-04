Der BFV streicht den Ligapokal, doch was wird mit der Saison?

Plus Der Bayerische Fußball-Verband sieht keine Chance mehr für den neuen Pokal-Wettbewerb. Für die restlichen Meisterschaftsspiele wird das Zeitfenster enger.

Mannschaftstraining mit Kontakt und auch Fußballspiele jedweder Art bleiben in Bayern weiterhin strikt untersagt. Das bayerische Kabinett hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die ursprünglich ab dem 12. April geplanten weiteren Öffnungsschritte in den Bereichen Kultur, Gastronomie und Sport um weitere zwei Wochen bis mindestens zum 26. April auszusetzen. Damit steht gemäß dem vom BFV-Vorstand verabschiedeten Vier-Punkte-Plan auch fest, dass die Durchführung des Ligapokal-Wettbewerbs in dieser Saison nicht mehr möglich ist.

Entsprechend wird der Ligapokal auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene als Zusatzwettbewerb gestrichen. Den entsprechenden formellen Beschluss wird der Vorstand des Bayerischen Fußballverbands am 14. April fassen. Ausgenommen von dieser Maßnahme ist nur die Regionalliga Bayern und damit auch der FC Memmingen und FV Illertissen.

Ab 3. Mai muss Trainingsbetrieb gewährleistet sein

Um die Meisterschaftssaison beenden zu können, drängt der Verband auf einen nahezu uneingeschränkten Trainingsbetrieb ab spätestens 3. Mai. Sollte dies nicht der Fall sein, muss über einen Abbruch der Verbandsspielrunden entschieden werden. Hierzu soll von allen Vereinen ein Meinungsbild eingeholt werden.

Für den Fall des Saisonabbruchs kommt für Auf- und Abstieg die Quotientenregelung zum Tragen, Relegationsspiele finden nicht statt. Über die Fortsetzung des Toto-Pokal-Wettbewerbs bzw. der Ermittlung des Teilnehmers an der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde will der Verbandsvorstand mit den noch im Wettbewerb stehenden Vereinen eine Lösung erarbeiten.

Der Württembergische Verband hat die Saison abgebrochen

Der Württembergische Fußballverband hat dagegen am vergangenen Wochenende Fakten geschaffen. Wegen der Corona-Pandemie wird die laufende Meisterschaftsrunde 2020/21 von der Verbandsliga bis zu den Kreisligen mit sofortiger Wirkung beendet. Da die erforderliche Anzahl von Spielen für eine sportliche Wertung nicht erreicht ist, bleibe als einzige Konsequenz die Annullierung der Saison. Eine Wertung hätte nach der letzten Änderung der WFV-Spielordnung im Februar 2021 vorausgesetzt, dass mindestens 75 Prozent der Mannschaften einer Staffel sämtliche Spiele der Hinrunde absolviert haben. Mit Blick auf das Ende des Spieljahres am 30. Juni ist dies zeitlich nicht mehr möglich.

Konkret bedeutet das für alle Spielklassen, dass es weder Auf- noch Absteiger gibt und mit demselben Teilnehmerfeld in die neue Saison 2021/22 gestartet wird. Die Entscheidung betrifft sowohl Herren und Frauen als auch die Jugend. Ausgenommen sind die Pokalwettbewerbe auf Verbands- und Bezirksebene. (mz)

