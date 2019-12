vor 13 Min.

Der Ball rollt unterm Hallendach

Von den G- bis zu den D-Junioren spielen die Nachwuchsfußballer bei den Pro-Physio-Hallentagen in Mindelheim um den Turniersieg.

Der TSV Mindelheim richtet an vier Tagen acht Jugendturniere aus

Nach Weihnachten folgt für die Nachwuchskicker die nächste Bescherung: Bei den Pro-Physio-Hallentagen des TSV Mindelheim werden in den kommenden vier Tagen wieder zahlreiche Jugendfußballturniere in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs ausgetragen. Gespielt wird dabei nach den alten Hallenregeln, sprich: auf große Tore und mit einer Seitenbande.

Den Anfang machen am heutigen Freitag die F-Junioren (ab 9 Uhr). Im Anschluss spielen dann die E2-Junioren beim Bambini-Turnier ihren Sieger aus (ab 14 Uhr).

Am Samstag spielt die F2-Jugend ab 9 Uhr in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs. Ab 14 Uhr treffen sieben E1-Jugendmannschaften im Modus Jeder gegen Jeden aufeinander.

Der Sonntag steht im Zeichen der kleinsten Kicker. Um 9 Uhr legen die G2-Junioren los ehe um 13 Uhr die G1-Jugend spielt. Insgesamt werden an beiden Turnieren also 16 Bambini-Mannschaften die Dreifachsporthalle des Maristenkollegs mit Leben erfüllen.

Der Turnierausklang ist diesmal am Montag, 30. Dezember. Zunächst treten die D2-Junioren an. Dann beschließen die D1-Junioren den Turnierreigen des TSV Mindelheim. Für Verpflegung der Zuschauer ist an allen vier Hallentagen bestens gesorgt. (axe)

