Der ESV Kaufbeuren bezwingt den Spitzenreiter

Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet: Der ESV Kaufbeuren hat zwar seit Februar neun der 13 Spiele gewonnen. Doch, dass gegen den absoluten Liga-Primus aus Kassel ein weiterer Sieg folgen würde, daran glaubten nur ganz große Optimisten. Zu dominant treten die Huskies aus Kassel in dieser Spielzeit auf, führten vor dem Duell mit dem ESV Kaufbeuren die DEL2 mit 14 Punkten Vorsprung an.

Doch dann ging es am Samstag nach Kaufbeuren – und der ESVK, bei dem Jan Dalgic wieder im Tor stand, zeigte, warum er derzeit so etwas wie das Team der Stunde ist. Nach zehn Minuten durften die Hausherren erstmals jubeln: Philipp Krauß fälschte einen Schuss von Fabian Koziol unhaltbar ab. Trotz guter Chancen sollte es das einzige Kaufbeurer Tor im ersten Drittel bleiben.

Im zweiten Drittel legt der ESV Kaufbeuren zunächst nach

Die Joker aber machten im zweiten Durchgang einfach so weiter. Sami Blomqvist vollendet einen Bilderbuchkonter mit dem 2:0 (25.). Nun wehrten sich die Huskies mehr – und kamen binnen zwei Minuten durch Ryan Olsen und Vincent Saponari zum Ausgleich (27., 28.). Die Gäste zeigten jetzt, warum sie in der Tabelle ganz oben stehen und für ihre Effizienz gefürchtet sind: Ryan Moser traf mit der gefühlt dritten Torchance zum 2:3. Dank John Lammers aber gehen die Hausherren mit einem 3:3 in den Schlussabschnitt (37.).

Im Schlussdrittel war es dann Tobias Wörle, der nach perfektem Pass von Lammers den 4:3-Siegtreffer (56.) erzielt. Die Joker überstanden in der Folge noch eine Unterzahl und sicherten sich mit großem Kampf den 4:3-Sieg. (axe)

