Der ESV Kaufbeuren macht zu viele Fehler

Plus Eishockey-Zweitligist unterliegt im Nachholspiel dem EHC Freiburg trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung. Auch der ECDC Memmingen hat in der Oberliga nichts zu feiern.

DEL 2 Im Nachholspiel des fünften Spieltags konnte Kaufbeurens Trainer Rob Pallin beim Auftritt in Freiburg wieder auf Max Lukes, Daniel Oppolzer, Denis Pfaffengut und Tobias Echtler zurückgreifen. Aus der U20-Mannschaft waren neben Philipp Krauß auch Verteidiger Leon van der Linde und Stürmer Max Hops mit an Bord.

Dass Fehler in der DEL 2 schnell ausgenutzt werden, musste Leon van der Linde früh erfahren. Er verlor den Puck an der blauen Linie und bescherte Freiburg damit eine Zwei-gegen-eins-Situation, die zum 1:0 (1.) führte. Stefan Vajs im Tor des ESVK musste noch mehrere Male sein Können unter Beweis stellen, sodass die Joker froh sein konnten, nur mit 0:1 in die erste Drittelpause gehen zu können.

Im Mitteldrittel dreht Kaufbeuren das Spiel

Wie ausgewechselt starteten die Allgäuer ins zweite Drittel und Top-Scorer John Lammers belohnte die Aufholjagd mit dem 1:1-Ausgleich (32.). Nur 63 Sekunden später ging der ESVK dann sogar in Führung, als Branden Gracel abstaubte. In der 37. Minute sorgte Daniel Oppolzer sogar für das 3:1. Zwei Minuten vor dem Ende des Mitteldrittels hatte der ESVK in Überzahl die Chance auf das 4:1, doch stattdessen kam Freiburg zum 2:3-Anschlusstreffer (39.).

Im Schlussabschnitt ließen sich die Joker, auch durch unnötige Strafen, die Butter vom Brot nehmen. Spielentscheidend waren dann aber zwei Powerplay-Tore der Hausherren (51., 60.), die das Spiel zu Gunsten des Tabellenzweiten kippen ließen. Der Siegtreffer für die Breisgauer fiel 18 Sekunden vor der Schlusssirene. Letztlich brachte sich der ESVK, trotz einer starken kämpferischen Leistung, selbst um die Punkte. Der Grund dafür waren zu viele Strafen und eine zu hohe Fehlerquelle in der Defensive.

Oberliga Süd Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat das dritte Spiel in Folge verloren, bleibt aber Tabellenfünfter in der Oberliga Süd. Trotz einer kämpferisch starken Leistung bis zum Schluss gingen die Memminger Indians am Dienstagabend in Rosenheim ohne Punkte vom Eis.

Nach der 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)-Niederlage gegen die Starbulls aus Rosenheim sagte ECDC-Trainer Sergej Waßmiller: „Meine Jungs haben alles gegeben. Aber eine Mannschaft wie Rosenheim bestraft halt jeden Fehler. Die beiden schnellen Gegentreffer im letzten Drittel haben uns wehgetan.“ Die Tore für die Memminger erzielten Tim Richter, Niki Meier und Linus Svedlund.

Für Memmingen ist es die dritte Niederlage in Folge

Nach den beiden Derby-Niederlagen zuletzt gegen Füssen und Lindau war es die dritte Niederlage in Folge für die Memminger, die weiter auf Rang fünf liegen. Die am Wochenende anstehenden Aufgaben haben es in sich: Am Freitag gastiert ab 20 Uhr Tabellenführer Regensburg am Hühnerberg. Am Sonntag schließlich müssen die Indians ab 18 Uhr in Peiting ran. (pm)

