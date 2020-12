vor 32 Min.

Der ESV Kaufbeuren meldet sich im Ligaalltag zurück

Plus Der Allgäuer Eishockey-Zweitligist steht nach der zweiwöchigen Quarantäne wieder auf dem Eis. Am Dienstag geht es gleich nach Heilbronn.

Rund zweieinhalb Wochen nach dem bis dato letzten Pflichtspiel in der DEL2, bei dem es eine knappe Niederlage in Landshut gab, greift der ESV Kaufbeuren am Dienstagabend wieder ins Geschehen ein. Die Partie in Heilbronn beginnt um 20 Uhr.

Die Falken haben derzeit die zweitmeisten Gegentore der Liga kassiert (30), zudem recht wenig geschossen (17). Rückenwind dürfte der Auswärtssieg vom Sonntag geben, als sich die Falken in Crimmitschau ein 4:3 erkämpften.

Nach der Quarantäne wurde locker trainiert

Die erste Mannschaft des ESV Kaufbeuren stand derweil am Sonntag erstmals wieder auf dem Eis. Laut Co-Trainer Sebastian Osterloh absolvierte sie nach überstandener Corona-Quarantäne ein eher lockeres Training. Teilgenommen haben 14 Feldspieler und zwei Torhüter. Dass alle 14 Feldspieler heute Abend auch fit für das Spiel sind, sei eher unwahrscheinlich. Es ist damit zu rechnen, dass ein oder zwei Akteure noch pausieren.

Das hat jedoch keinen Einfluss auf die Partie. Denn laut DEL2-Regularien wird ein Spiel ausgetragen, wenn die Mannschaften jeweils mindestens neun Feldspieler und einen Torwart aufbieten können.

Patrick Reimer kehrte nach Nürnberg zurück

Nicht mehr im Kader des ESV Kaufbeuren ist der Mindelheimer Patrick Reimer. Seine Leihe vom DEL-Klub Nürnberg Ice Tigers endete zum 30. November. Reimer bereitet sich in Nürnberg nun auf den Start der DEL-Saison am 17. Dezember vor. (wes, axe)

