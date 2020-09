09:07 Uhr

Der ESV Kaufbeuren startet mit einem Heimspiel in die Saison

Plus Die DEL2 veröffentlicht den neuen Spielplan. Demnach beginnt die Hauptrunde im November und soll bis April gehen. Wer der Auftaktgegner des ESVK ist.

Die DEL2 hält in Abstimmung mit den 14 Vereinen am geplanten Saisonstart am 6. November fest. Dies bestätigten die Gesellschafter am vergangenen Wochenende im Rahmen einer Gesellschafterversammlung via Videokonferenz. Dabei wurde auch der Spielplan für die Saison 2020/2021 festgelegt.

Das Eröffnungsspiel findet beim DEL2-Hauptrundengewinner der vergangenen Spielzeit statt, die Löwen in Frankfurt erwarten die Kassel Huskies empfangen. Beide Mannschaften kämpfen mit den Bietigheim Steelers um den Aufstieg in die DEL, der ab dieser Spielzeit wieder möglich ist. Die Schwaben treten am ersten Spieltag auswärts beim EC Bad Nauheim gefragt.

Der erste Gegner kommt aus Dresden

Wie Frankfurt hat auch der ESV Kaufbeuren zum Saisonauftakt ein Heimspiel. Die Joker erwarten am Freitag, 6. November, um 19.30 Uhr die Dresdner Eislöwen.

Wie die Gesellschafter bei ihrer Online-Konferenz betonten, stelle diese Spielzeit jeden vor eine besondere Herausforderung. Klubs und Liga hoffen auf weitere Lockerungen für Sportveranstaltungen und bitten zudem ihre Fans, die notwendigen Vorgaben und Regeln einzuhalten. Aufgrund des verschobenen Saisonstarts wurde auch das Ende der Hauptrunde angepasst. Die Planung sieht weiterhin eine Doppelrunde mit insgesamt 52 Spieltagen vor.

Play-off-Termine werden noch bekannt gegeben

Jedoch wird diese nicht Anfang März beendet sein, sondern erst am 11. April 2021. Dahinter steckt die Idee, den Teams einen Spielraum zu verschaffen, falls Partien verschoben werden müssen. Zudem werde dadurch weniger auf Wochenspieltage ausgewichen. Die Termine für die Play-offs und Play-downs in der DEL2 werden noch bekannt gegeben.

„In erster Linie freuen wir uns, dass wir uns nun zielgerichtet auf den Saisonstart fokussieren können“, sagt DEL2-GeschäftsführerRené Rudorisch. Er hofft zudem auf die Unterstützung der Fans und Sponsoren. „Ein weiteres Hinauszögern der Saison stellt für uns keine Alternativ dar – weder für die Klubs, Liga, Fans und Sponsoren und natürlich die Spieler und ihre Familien“ sagt Rudorisch, der gleichzeitig auf weitere Lockerungen setzt. (az)

So sieht der geplante Heimspielplan des ESVK aus:

Freitag, 6. November, 19.30 Uhr: ESVK – Dresdner Eislöwen

Freitag, 13. November, 19.30 Uhr: ESVK – EV Landshut

Sonntag, 22. November, 18 Uhr: ESVK – Eispiraten Crimmitschau

Sonntag, 29. November, 18 Uhr: ESVK – Löwen Frankfurt

Sonntag, 6. Dezember, 18 Uhr: ESVK – Lausitzer Füchse

Sonntag, 13. Dezember, 18 Uhr: ESVK – Bayreuth Tigers

Tigers Sonntag, 20. Dezember, 18 Uhr: ESVK – Kassel Huskies

Mittwoch, 23. Dezember, 19.30 Uhr: ESVK – Bietigheim Steelers

Montag, 28. Dezember, 19.30 Uhr: ESVK – Heilbronner Falken

Mittwoch, 30. Dezember, 19.30 Uhr: ESVK – EHC Freiburg

Freitag, 8. Januar 2021, 19.30 Uhr: ESVK – EC Bad Nauheim

Freitag, 15. Januar, 19.30 Uhr: ESVK – Ravensburg Towerstars

Freitag, 22. Januar, 19.30 Uhr: ESVK – Tölzer Löwen

Sonntag, 31. Januar, 18 Uhr: ESVK – Dresdner Eislöwen

Sonntag, 7. Februar, 18 Uhr: ESVK – EV Landshut

Freitag, 12. Februar, 19.30 Uhr: ESVK – Eispiraten Crimmitschau

Freitag, 19. Februar, 19.30 Uhr: ESVK – Löwen Frankfurt

Dienstag, 23. Februar, 19.30 Uhr: ESVK – Lausitzer Füchse

Freitag, 26. Februar, 19.30 Uhr: ESVK – Bayreuth Tigers

Tigers Sonntag, 7. März, 18 Uhr: ESVK – Kassel Huskies

Freitag, 12. März, 19.30 Uhr: ESVK – Heilbronner Falken

Sonntag, 21. März, 18 Uhr: ESVK – EHC Freiburg

Dienstag, 23. März, 19.30 Uhr: ESVK – Bietigheim Steelers

Sonntag, 28. März, 18 Uhr: ESVK – EC Bad Nauheim

Montag, 5. April, 17 Uhr: ESVK – Ravensburg Towerstars

Sonntag, 11. April, 18.30 Uhr: ESVK – Tölzer Löwen

