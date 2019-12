09:27 Uhr

Der ESV Kaufbeuren zeigt zwei Gesichter

In dieser Szene erzielt Kaufbeurens Max Lukes das 1:0 gegen die Dresdner Eislöwen.

Der 1:5-Niederlage in Dresden lässt der Eishockey-Zweitligist einen 6:1-Heimsieg gegen die Eislöwen folgen. Im Tor steht dabei der Spieler des Monats November.

Zwei Spiele gegen den gleichen Gegner, zwei Ergebnisse, die unterschiedlicher nicht hätten sein können: Der ESV Kaufbeuren revanchierte sich am Sonntagabend im Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen mit einem 6:1-Sieg für die 1:5-Pleite zwei Tage zuvor in Dresden.

Entsprechend unterschiedlich fielen die Analysen von Joker-Trainer Andreas Brockmann aus. In Dresden hätten seine Jungs die ersten 15 Minuten „komplett“ verschlafen und erst im zweiten Drittel „ganz ordentlich“ gespielt. „Wir haben sehr viele Chancen gehabt, die wir nicht nützen“, kritisierte Brockmann. Deutlich positiver gestimmt war er dafür nach dem 6:1 im Heimspiel.

Erst einmal zuvor in dieser Saison, am zweiten Spieltag gegen Bad Nauheim, schossen seine Jungs daheim sechs Tore. „Wir haben sehr schwungvoll angefangen und wollten direkt Druck aufbauen. Das ist uns gelungen“, sagte Brockmann. „Wir haben hinten sehr wenig zugelassen“, sagte der Coach. Ganz hinten stand einmal mehr Jan Dalgic im Tor, frisch gekürter DEL2-Spieler des Monats November. Er war am Freitag nach rund fünf Minuten beim Stand von 0:3 anstelle von Stefan Vajs zwischen die Pfosten gekommen.

Somit ist das Rennen eröffnet, wer heute Abend beim Gastspiel in Landshut (19.30 Uhr) die Scheiben abwehrt. Dann geht es für die Joker auch darum, eine Bilanz zu verbessern: Die Kaufbeuren haben eine regelrechte Auswärtsschwäche. Von den aktuell 37 Punkten hat der ESVK nur neun auf fremdem Eis geholt. (wes)

Themen folgen