Der ESV Türkheim hat die Play-offs im Blick

Der ESV Türkheim (blaues Trikot) will mit einem Heimsieg gegen Königsbrunn den zweiten Platz in der Bezirksliga sichern.

Im letzten Saisonspiel will der ESV Türkheim den zweiten Platz sichern. Dazu laden sie am Sonntag ehrenamtliche Helfer zum "Blaulicht-Tag" ein.

Von Axel Schmidt

Der ESV Türkheim hat es nun selbst in der Hand: Im letzten Saisonspiel trifft der Eishockey-Bezirksligist im eigenen Stadion am Sonntag auf den EV Königsbrunn und kann mit einem Sieg den zweiten Platz sichern. Damit stünden die Türkheimer dann in den Play-offs zur Landesliga und würden sich ab kommender Woche mit den Wanderers Germering messen.

Zum Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen das Tabellenschlusslicht lädt der ESV Türkheim unter dem Motto „Blaulicht-Tag“ sämtliche Ehrenamtler von Freiwilliger Feuerwehr, Rotem Kreuz und Wasserwacht der Marktgemeinde Türkheim sowie die Angehörigen der Polizeiinspektion Bad Wörishofen ein. „Damit will sich der Verein bei den vielen Türkheimer Ehrenamtlern bedanken, die sich für die Bürger der Marktgemeinde einsetzen“, sagt Franz Döring, Sportlicher Leiter des ESVT.

Gegen den EV Königsbrunn sieht die Bilanz gut aus

Das Spiel selbst soll jedoch kein Notfall werden. Vielmehr wollen die Türkheimer im letzten Saisonspiel den nötigen Sieg einfahren, um den zweiten Platz und damit die Play-off-Teilnahme aus eigener Kraft zu sichern. „Wir wollen und werden uns im Schlussspurt die Punkte holen. Die Mannschaft ist heiß und will sich den Einzug in die Play-offs gegen Königsbrunn sichern“, ist Trainer Michael Fischer überzeugt.

Trotz der Niederlage gegen den ESC Kempten 1b hat es der ESV Türkheim dank so mancher Schützenhilfe selbst in der Hand. So verloren die beiden Verfolger, SG Lindenberg und HC Maustadt, vergangenes Wochenende ebenfalls ihre Spiele und müssen nun auf einen Ausrutscher der Türkheimer hoffen. Ob es den geben wird? In den beiden bisherigen Begegnungen behielt der ESVT mit 8:3 und 11:2 klar die Oberhand.





