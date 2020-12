vor 49 Min.

Der Ligapokal wird fortgesetzt

Der SV Oberegg (rote Trikots) hat sein bislang einziges Ligapokalspiel gegen den TSV Oberbeuren mit 4:3 gewonnen. An Ostern 2021 soll es für die beiden Kreisligisten wie für alle anderen Teams auch in dem neuen Wettbewerb weitergehen.

Plus Weil es um zugesicherte Aufstiegsmöglichkeiten geht, muss der Ligapokal fortgesetzt werden. Der Kreis Allgäu hat nun seinen Vereinen einen ersten Entwurf zukommen lassen.

Von Axel Schmidt

Der Ball ruht, doch im Hintergrund wird fleißig geplant und terminiert. Nachdem die bayerischen Amateurfußballer seit November in der Winterpause sind, richtet sich der Blick der Funktionäre des Bayerischen Fußballverbands (BFV) auf das neue Jahr. Kann die Meisterschaft im Frühjahr fortgesetzt werden? Wird der Ligapokal fortgeführt? Und wenn ja, in welcher Form?

Nun gibt es die ersten Antworten. Eines steht wohl fest: Der Ligapokal wird fortgesetzt. Der zusätzliche Wettbewerb, den der BFV ins Leben gerufen hat, um den Vereinen zu den noch ausstehenden Meisterschaftsspielen zusätzliche Spiele zu ermöglichen, beinhaltet nämlich für den Sieger ein Aufstiegsrecht. Das ist verbrieft – und entsprechend muss der Wettbewerb beendet werden. In welcher Form, darüber hat nun der Fußballkreis Allgäu für seine Ligen entschieden.

Kreis Allgäu plant die Fortsetzung mit einer Mischform

Zuvor hatte der Kreis Allgäu seine Vereine um ihre Meinung zum Ligapokal und dessen mögliche Fortführung gebeten (Lesen Sie hier: Fußballkreis holt Meinung der Vereine zum Ligapokal ein). Anhand dieses Meinungsbilds haben sich die Spielleiter des Kreises sowie der Ober-, Ost- und Unterallgäus an die Arbeit gemacht, und versucht den Ligapokal terminlich und dennoch sportlich anspruchsvoll für das Frühjahr zu planen. Herausgekommen ist eine Mischform aus Gruppenspielen und K.o.-Runde.

Das gewährleiste, „dass alle mitspielen können und bis zum Finale nur noch fünf Spieltage benötigt werden“, schreibt Spielgruppenleiter Polykarp Platzer an die Unterallgäuer Vereine. Geplant sei, alle Gruppen neu einzuteilen, jedoch unter der Prämisse, dass ein Spieltag schon gespielt ist. Somit entstehen neue Dreier- und Vierergruppen, die für eine Einfachrunde jeweils drei Spieltage brauchen. „Den ersten Spieltag hatten wir ja schon fast komplett gespielt“, schreibt Platzer. Somit bleiben noch zwei Spieltage, die nun auf die Wochenenden 20./21. März sowie 27./28. März angesetzt sind.

An Ostern geht es in den K.o.-Modus

Zu Ostern, am Gründonnerstag, Karsamstag und Ostermontag werden dann Viertel- und Halbfinalspiele sowie Nachholspiele ausgetragen. „Die Endspiele werden wir dann an einem Freitag ansetzen, wohlwissend, dass nur ein Tag Pause zum nächsten Spieltag am Sonntag ist“, so Platzer. „Aber an Ostern ist das ja fast immer auch so.“ Er und seine Mitstreiter aus dem Ost- und Oberallgäu hoffen nun auf das Verständnis der Vereine. Endgültig sei die Neueinteilung noch nicht. Vor allem komme es darauf an, welche Vereine weiter am Ligapokal teilnehmen wollen. Deswegen bittet Platzer die Vereine, sich bis Freitag, 11. Dezember, endgültig zu entscheiden, ob sie am Ligapokal weiter teilnehmen möchten, oder nicht.

In den B-Klassen sehe es aktuell so aus, dass die meisten Vereine ihre Mannschaften aus dem Wettbewerb zurückziehen wollen. „Eine Einteilung gestaltet sich hier noch etwas schwierig“, so Platzer. Aufgrund der Neueinteilung werde es auch nicht mehr möglich sein, für die erste und zweite Mannschaft eines Vereins den gleichen Gegner und ein Heimspiel am gleichen Tag anzusetzen. Eine endgültige Neueinteilung soll den Vereinen noch heuer vorgestellt werden.

So stimmten die Allgäuer Vereine über den Ligapokal ab

Der Fußballkreis Allgäu hat vor vier Wochen seine Vereine dazu aufgerufen, ihre Meinung zum neuen Ligapokal abzugeben. Zahlreiche Vereine und ihre Mannschaften haben daran teilgenommen. Hier die Ergebnisse der Umfrage (Mehrfachnennungen waren möglich).

Resonanz An der Umfrage des Fußballkreises Allgäu haben aus 99 Vereinen insgesamt 167 Mannschaften teilgenommen.

An der Umfrage des haben aus 99 Vereinen insgesamt 167 Mannschaften teilgenommen. Abbruch Ligapokal 64 Mannschaften wollten, dass der Wettbewerb abgebrochen wird.

64 Mannschaften wollten, dass der Wettbewerb abgebrochen wird. Fortsetzung am Wochenende Für eine Fortsetzung in der Saisonvorbereitung mit Spielen am Wochenende sprachen sich 82 Mannschaften aus.

Für eine Fortsetzung in der Saisonvorbereitung mit Spielen am Wochenende sprachen sich 82 Mannschaften aus. Englische Wochen Für eine Fortsetzung in der Saisonvorbereitung unter der Woche gab es keine Stimme.

Für eine Fortsetzung in der Saisonvorbereitung unter der Woche gab es keine Stimme. K.o.-Runde Dafür, den Ligapokal in der Saisonvorbereitung im K.o.-Modus fortzusetzen, stimmten 52 Mannschaften.

Dafür, den in der Saisonvorbereitung im K.o.-Modus fortzusetzen, stimmten 52 Mannschaften. Englische Wochen Eine K.o.-Runde unter der Woche hätten fünf Mannschaften befürworte.

Eine K.o.-Runde unter der Woche hätten fünf Mannschaften befürworte. Rückzug Acht Mannschaften wollten sich komplett vom Ligapokal abmelden.

Acht Mannschaften wollten sich komplett vom abmelden. Geld Vier Mannschaften gaben zu, dass ihr Entscheidung anders ausgefallen wäre, gäbe es für den Sieg im Ligapokal einen Geldpreis. 151 Mannschaften gaben ab, ihre Entscheidung davon nicht abhängig zu machen.

Vier Mannschaften gaben zu, dass ihr Entscheidung anders ausgefallen wäre, gäbe es für den Sieg im einen Geldpreis. 151 Mannschaften gaben ab, ihre Entscheidung davon nicht abhängig zu machen. Toto-Pokal 47 Mannschaften wollten am Toto-Pokal teilnehmen, 41 Teams wollten nicht (diese Frage betraf nur die ersten Mannschaften der Vereine).





