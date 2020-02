Der SC Eppishausen und FC Loppenhausen haben neue Trainer

Plus Im Winter werden die Weichen für den restlichen Saisonverlauf gestellt. So auch bei zwei Kreisklassisten, die neue Trainer präsentieren – aus unterschiedlichen Gründen.

Während in der Fußball-Bundesliga schon wieder um Punkte gespielt wird, dauert die Winterpause bei den Amateuren noch an. Erst Ende März/Anfang April rollt der Ball wieder in Kreisliga sowie Kreis-, A- und B-Klassen. Dann werden einige Vereine eine Vorbereitung mit einem neuen Trainer hinter sich haben.

So hat etwa Markus Nägele den Trainerstuhl beim Kreisklassisten SC Eppishausen geräumt. „Am Ende der Saison wäre es eh vorbei gewesen“, sagt Nägele auf MZ-Nachfrage. Doch der eher spärliche sportliche Erfolg nach der Rückkehr in die Kreisklasse hat den 32-Jährigen in der Winterpause umdenken lassen. Er habe zwar schon eine Weile darüber nachdenken müssen, aber er kam dann zum Schluss, „dass ein neuer Wind der Mannschaft guttun würde“.

Seit 2014 betreut Markus Nägele den SC Eppishausen

Aktuell belegt der Aufsteiger den vorletzten Platz. Als Nachfolger für Nägele fungiert nun bis zum Saisonende Florian Frey als Spielertrainer, wie Abteilungsleiter Alfred Schomanek mitteilt. Nach der Vorrunde habe man sich zusammengesetzt und dabei dem Wunsch Nägeles entsprochen, den Trainerstuhl neu zu besetzen. „Wir haben fünfeinhalb Jahre zusammengearbeitet. Das kann auch nicht jeder Verein von sich behaupten“, sagt Schomanek.

Nägele, der seit 2014 als Spielertrainer in Eppishausen aktiv war, führte den SC Eppishausen 2015 und 2019 jeweils zum Aufstieg in die Kreisklasse, wird dem Verein nun auch als Spieler fehlen. Er wechselte im Winter zum Bezirksligisten TSV Babenhausen. „Ich war schon letztes Jahr mit dem TSV Babenhausen in Kontakt“, sagt Nägele, der seinen Rücktritt davon nicht abhängig machte. Erst nach seiner Entscheidung, in Eppishausen aufzuhören, sei der Kontakt zum Bezirksligisten wieder aufgenommen worden. Auch dort gab es im Winter übrigens einen Trainerwechsel: Berti Schmid, bisher Trainer der zweiten Mannschaft, übernahm das Amt von Bernd Scherer. Er soll das Team der Fuggermärkter zum direkten Klassenerhalt führen.

Der FC Loppenhausen blieb hinter der Erwartungen zurück

Auch ein anderer Kreisklassist trennte sich im Winter von seinem Trainer: Jürgen Deinhart ist nicht mehr Coach des FC Loppenhausen. Die sportliche Misere in der Kreisklasse Allgäu 1 zwang die Abteilungsleitung zum Handeln. „Der Trainer ist sehr kommunikativ und ein wirklich netter Mensch“, sagt Abteilungsleiter Christian Matzka. Man habe sich erhofft, dass Deinhart die Mannschaft nach der Ära Besim Miroci körperlich fit machen könnte.

Doch unter Deinhart, der im vergangenen Sommer das Traineramt von Miroci übernommen hatte, fehlten die Ergebnisse, die man sich in Loppenhausen erwartete. „Wir wollten unter die Top sechs“, sagt Matzka. Die Realität sieht anders aus: Der FC Loppenhausen ist Vorletzter. „Es ist sicher nicht der Tabellenplatz, den sich alle erhofft haben“, sagt Deinhart. „Aber ich bin keiner, der das Handtuch schmeißt. Ich habe durchaus Potenzial in der Mannschaft gesehen und hätte gerne weiter gemacht.“

Doch dazu kommt es nun nicht mehr. „Der Trainer hat viel experimentiert und wollte an zu vielen Hebeln drehen“, sagt Matzka. Das habe dazu geführt, dass es im Team zu rumoren begann. Deshalb entschloss man sich von Vereinsseite, zu handeln. „Letztlich haben wir uns dann geeinigt, getrennte Wege zu gehen“, so Deinhart.

Als Deinharts Nachfolger wurde vom Verein Spieler Stefan Streitel auserkoren. „Wir brauchen in unserer Situation einen, der das Team kennt“, sagt Matzka. Deshalb habe er sich bewusst dagegen entschieden, im Winter einen Trainer zu holen, der auf dem Markt ist. Streitel wird nun bis Saisonende als Spielertrainer fungieren.

Türkiyemspor Mindelheim vertraut einem Eigengewächs

Bei Ligakonkurrent Türkiyemspor Mindelheim hat man sich indes darauf geeinigt, dem Interimstrainer Salkut Tekin zumindest bis Saisonende das Vertrauen zu schenken. Tekin trat im Herbst die Nachfolge von Oktay Demirkiran an, der im November zurückgetreten war. „Er ist unser Sportlicher Leiter und hat zuvor schon zwei Jahre die zweite Mannschaft betreut“, sagt Türkiyemspor-Vorsitzender Ahmet Coskun. „Tekin kennt die Jungs und ist reif für den Trainerposten.“ Ob sein Engagement über das Saisonende hinausgehen könnte? „Warten wir ab, was die Rückrunde bringt“, sagt Coskun.