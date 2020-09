21:05 Uhr

Der SV Oberegg unterliegt der DJK "Nimanaj"

Plus Ost-Memmingens Stürmer erzielt beide Tore gegen den SV Oberegg und führt sein Team auf Rang zwei.

Der Restart in die Kreisliga Mitte ist dem SV Oberegg nicht ganz geglückt. Gegen den Tabellendritten, die DJK Ost-Memmingen, hielt der SVO zwar gut mit. Am Ende aber kassierte die Elf von Trainer Michael Schmalholz eine 0:2-Heimniederlage. Immerhin konnte in Oberegg gespielt werden. In Buxheim und in Woringen wurden die Spiele abgesagt.

Oberegg – Ost-Memmingen 0:2

Tore 0:1, 0:2 Naim Nimanaj (2., 54.) Gelb-Rot Levent Zanker (Ost-MM, 87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Tim Bruckner

Gleich zu Beginn der Partie ging die DJK Ost-Memmingen durch einen abgefälschten Freistoß in Führung. Dies war der Startschuss für eine kurzweilige erste Halbzeit, in der sich beide Teams auf Augenhöhe duellierten und sich regelmäßig Torchancen herausspielten. Kurz vor Pausenpfiff kombinierten sich die Gastgeber noch einmal bis vor das gegnerische Tor. Der Ausgleich blieb aber um Haaresbreite verwehrt. Mit dem Wiederanpfiff nahm das Spiel gleich wieder Fahrt auf. Erneut war es dann Nimanaj, der auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Selbst ein Elfmeter sollte für den SV Oberegg nicht zum Anschlusstreffer führen. Beide Teams kämpften bis zum Schluss, wobei kein weiteres Tor mehr fiel.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Oberbeuren – Lautrach-Illerbeuren 3:1

Tore 1:0 Timo Kasper (12., Eigentor), 1:1 Alexander Bischof (38.), 2:1 Frederik Doll (45. + 1), 3:1 Dominik Wagner (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Hubert Löser

Blonhofen – Mauerstetten 1:2

Tore 0:1 Moritz Streit (45.), 1:1 Michael Gross (75.), 1:2 Maximilian Kraus (88.) Zuschauer 140 Schiedsrichter Tobias Kinberger

Legau – Lamerdingen 8:1

Tore 1:0 Sebastian Veit (10.), 2:0, 3:0 Marco Faller (4., 17.), 4:0 Timo Heberle (22.), 5:0 Marco Faller (51.), 6:0 Stefan Briechle (57.), 6:1 Dominik Feldhus (72., FE), 7:1, 8:1 Valentin Graf (85., 87.) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Maximilian Wagner

Die Partien TV Woringen – SVO Germaringen sowie FC Viktoria Buxheim – SV Ungerhausen wurden abgesagt. (axe)

Mehr zum Fußball aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen