Der TSV Kammlach hat das Siegen nicht verlernt

Kammlachs Peter Müller (rechts) erzielt in dieser Szene die Führung für seine Mannschaft gegen den SV Oberegg. In der zweiten Halbzeit wird Obereggs Peter Müller mit seinem Anschlusstreffer die Partie noch einmal spannend machen.

Plus Der TSV Kammlach biegt gegen den SV Oberegg wieder auf die Erfolgsspur ein. Während ein Müller zur Führung trifft, mach es ein anderer Müller noch einmal spannend.

Von Robert Prestele

Sie wollten es einfach mehr: Die Spieler von Kammlachs Coach Manuel Neß zeigten schlicht den stärkeren Willen und die größere Bereitschaft, um das Spiel gegen den SV Oberegg für sich zu entscheiden.

So war dann auch von Beginn an die Spielphilosophie der Hausherren deutlich. Mit enorm hoher Laufbereitschaft zog Kammlach strukturiertes und aggressives Pressing auf. Hohes und schnelles Anlaufen lautete die Devise. Für den ersten Aufreger sorgten jedoch die Gäste, als Christoph Neher nach zehn Minuten mit einem Pfostenkracher scheiterte.

Unbeirrt aber zogen die Hausherren ihr Konzept durch, was schließlich nach einer halben Stunde auch zum Erfolg führte. Der Führungstreffer zum 1:0 war das Resultat eines schulmäßigen Spielzuges. Einer Balleroberung an der Grundlinie folgte ein kluger Rückpass in den Rücken der Abwehrspieler. Dort lauerte Peter Müller, der die Vorlage mit perfekter Technik unhaltbar in die Maschen schlenzte.

Kammlach hält das Tempo hoch

Trotz der Führung hielt Kammlach die Intensität des Spiels extrem hoch und zeigte sich weiterhin dominierend in den Zweikämpfen. Dadurch erzwangen die Hausherren den zweiten Treffer, wenngleich das Tor selbst dann doch sehr überraschend zustande kam. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekam Kammlach einen Freistoß, etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor, zugesprochen. Eine Aufgabe für Alexander Schlosser, der es trotz der Entfernung direkt versuchte. Sein fulminanter Schuss rutschte Gäste-Keeper Joost Rahders durch die Hände.

Aus dem Gewühl heraus trifft Obereggs Peter Müller zum Anschlusstreffer. Bild: Robert Prestele

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Kammlach zunächst die besseren Chancen, unter anderem einen Pfostentreffer. Kurz danach rettete Gäste-Verteidiger Matthias Faulstich für seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Torlinie. Nach und nach aber mussten die Hausherren dem bisher enorm hohen Tempo nun doch etwas Tribut zollen. Dadurch kamen die Gäste nun besser ins Spiel. Zwanzig Minuten vor Spielende kamen die Spieler von Coach Michael Schmalholz zum Anschlusstreffer. Und wieder war Peter Müller erfolgreich. Diesmal jedoch der Namensvetter auf Oberegger Seite, der nach einem Eckball aus dem Gewühl heraus zum 1:2 traf. In der hektischen Schlussphase hatten beide Teams noch ihre Chancen, ein Tor fiel jedoch nicht mehr.

Kammlachs Trainer lobt sein Team

Kammlachs Trainer Manuel Neß lobte sein Team: „Wir haben an die guten Leistungen der letzten Woche angeknüpft. Wir waren zu hohem Laufpensum bereit und konsequent in den Zweikämpfen. Lediglich die Chancenauswertung kann man bemängeln. So hätten wir ein drittes Tor machen können oder gar müssen, dann wäre es am Ende nicht so knapp geworden“, analysierte er.

Kammlachs Trainer Manuel Neß konnte zufrieden sein mit der Leistung seiner Elf. Bild: Robert Prestele

„In der ersten Spielhälfte haben wir einfach nicht konsequent genug gespielt, waren zu weit vom Gegner weg und haben die Zweikämpfe nicht angenommen. In der zweiten Halbzeit war das besser und mit etwas Glück hätten wir vielleicht sogar den Ausgleich erzielen können. Allerdings hatten die Kammlacher schon auch ihre Chancen“, haderte Gäste-Coach Michael Schmalholz insbesondere mit der ersten Halbzeit.

TSV Kammlach Hofmann, Manuel Funk, Michael Diepolder, Matthias Heinzelmann, Schlosser, Tobias Diepolder, Leinsle, Theis, Patrick Funk, Müller, Florian Heinzelmann, Unglert

SV Oberegg Rahders, Natterer, Littow, Rothermel, Faulstich, Linder, Neher, Zingerle, Maier, Fischer, Christian Müller, Sontheimer, Rothärmel, Peter Müller

Tore 1:0 Peter Müller (35.), 2:0 Alexander Schlosser (43.), 2:1 Peter Müller (68.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Jürgen Schneider

