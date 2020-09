21:25 Uhr

Der TSV Kirchheim marschiert weiter vorne weg

Plus Der Tabellenführer der Kreisklasse Allgäu 2 gewinnt in Türkheim zum sechsten Mal in Folge – dank eines späten Tores.

Das neue Spielertrainerduo Jonas Meichelböck und Thomas Waltenberger feierte bei seiner Premiere gleich einen Heimsieg mit der SG Amberg/ Wiedergeltingen. Allerdings mussten die Zuschauer lange warten, ehe das Siegtor fiel.

Buchloe – Zaisertshofen 2:1

Tore 1:0 Patrick Zinner (4.), 1:1 Markus Böhm (17., Foulelfmeter), 2:1 Patrick Bail (60.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Karl Domberger

In einem ordentlichen Kreisklassenspiel siegte die Heimelf letztendlich verdient. Die Gäste versuchten mit konsequentem und robustem Defensivspiel zum Erfolg zu kommen, was teilweise auch gelang. Insgesamt setzten sich doch die spielerischen Vorteile der Heimmannschaft durch.

Amberg/W’gelt. – Jengen 1:0

Tor 1:0 Lukas Zink (90.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Günter Berendt

Die SG Amberg/Wiedergeltingen startete engagiert und offensiv und erarbeitete sich ein Übergewicht mit mehreren guten Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. So landete etwa ein Schuss von Dennis Fritsch an der Latte. Nach dem Seitenwechsel wurde der Tabellenzweite aus Jengen zwingender und es entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spiel, in dem Jengens Maximilian Glas kurz vor Spielende die große Chance zum Siegtreffer ausließ, als er einen Kopfball freistehend neben das Tor setzte. Als viele schon von einem Remis ausgingen, verwandelte Lukas Zink einen Eckball per Kopf zum Siegtreffer.

Türkheim – Kirchheim 0:1

Tor 0:1 Daniel Beer (88.) Zuschauer 140 Schiedsrichter Hubert Löser

Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein zerfahrenes Spiel auf überschaubarem Niveau, bei dem einzig der Schiedsrichter mit einer hervorragenden Leistung hervorstach. Die anfängliche leichte Überlegenheit der Gäste kippte im Laufe der Partie zugunsten des SVS, der es aber durch unkonzentrierte Abspiele in die Spitze nicht fertigbrachte, Großchancen herauszuspielen. So blieb es bis kurz vor Schluss bei wenigen Halbchancen auf beiden Seiten. Dann kam Daniel Beer in der 88. Minute eher zufällig den Ball und traf unbedrängt zum 0:1 ins lange Eck. Trotz langer Nachspielzeit blieb es beim glücklichen Sieg für die Gäste.

Eppishausen – Bad Wörishofen 1:4

Tore 1:0 Adrian Gumpinger (1.), 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 Maximilian Gast (23., 45., 68., 76.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Johanna Klamper

Auch das schnelle Führungstor für den abstiegsbedrohten SC Eppishausen ließ die Bad Wörishofer nicht straucheln. Kein Wunder: Sie haben mit Maximilian Gast den besten Torjäger der Liga in ihren Reihen. Er drehte die Partie im Alleingang mit vier Toren.

Pforzen – Mattsies 1:1

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Josef Wettengl

Einen Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze musste der SV Pforzen im Heimspiel gegen den SV Mattsies hinnehmen. Es reichte nur zu einem Remis.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Germaringen II – M’neufnach 2:2

Tore 1:0 Patrick Gebler (8.), 1:1 Louis Wech (83.), 1:2 unbekannt (85.), 2:2 Patrick Gebler (90. + 2) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Thorsten Härle

Waal – Baisweil-Lauchdorf 0:1

Tore 0:1 Felix Steinhauser (65.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ralf Stützel (axe)

