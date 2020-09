16:05 Uhr

Der TSV Mindelheim verteidigt die Tabellenspitze eindrucksvoll

Plus Der TSV Mindelheim schießt den Verfolger aus Kammlach im Topspiel der Kreisliga regelrecht ab und revanchiert sich für die Hinspielpleite. Ein Spieler überragt dabei alle.

Von Axel Schmidt

Wohl erstmals in der Geschichte des TSV Mindelheim trug ein Heimspiel das Etikett „ausverkauft“. Das war allerdings weder dem herrlichen Wetter, dem attraktiven Gegner oder der langen fußballlosen Zeit geschuldet. Vielmehr sorgen die Auflagen dafür, dass nur 200 Zuschauer ins Stadion durften.

Vorab hat der TSV Mindelheim alles dafür getan, um die Hygiene- und Abstandsvorschriften einzuhalten: Auf der Tribüne wurden Sitze mit Absperrband gesperrt, um die Abstände einzuhalten, der Zugang zu den Kabinen wurde mit Bauzäunen vom Rest des Stadions abgetrennt und die Zuschauer mussten sich nach dem Eintritt namentlich registrieren. „Wir haben alle Auflagen erfüllt“, sagte Abteilungsleiter Christoph Wissigkeit vor dem Anpfiff. „Jetzt muss nur noch das Ergebnis stimmen.“

Der TSV Kammlach geht früh in Führung

Dieser Wunsch schien nach gerade einmal zwei Minuten in Gefahr zu geraten. Einen schnellen Gegenangriff verwandelte Kammlachs Tobias Diepolder zur 1:0-Führung für die Gäste. So mancher Zuschauer dachte bereits mit Unbehagen an das Hinspiel, als der TSV Mindelheim in Kammlach mit 2:6 unterging. Auch der Trainer? „Nach zwei Minuten dachte ich, dass alles, was wir uns vorgenommen hatten, nun über den Haufen geworden ist“, gab Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch zu. „Aber wir wissen auch um unsere Stärke und wollten ruhig weiterspielen.“

Genau dieses Wissen um die eigene Stärke zeigte der TSV Mindelheim anschließend auf dem Platz. Angeführt von einem bärenstarken weil ball- und passsicheren Patrick Eckers nahmen die Hausherren das Spiel in die Hand. Eckers war es auch, der die Partie mit zwei Toren innerhalb von 180 Sekunden drehte und danach noch zwei Treffer vorbereitete. „Er ist der Schlüsselspieler, den der TSV Mindelheim brauchte. Sein Doppelschlag hat uns richtig wehgetan“, lobte Kammlachs Trainer Manuel Neß.

Mindelheims Patrick Eckers überragt alle

Der so gefeierte Mindelheimer befand zwar auch, dass sein Spiel „nicht ganz schlecht“ war. „Aber für so einen Erfolg sind noch ein paar mehr als nur ich nötig.“

Nach der 2:1-Führung hatte der TSV Mindelheim die Partie im Griff und beeindruckte mit sicherem Kombinationsspiel nach vorn und einer stabilen Abwehr um Kapitän Michael Schuster. Kammlachs Torjäger Reinhold Haar kam kaum zur Entfaltung, und wenn es einmal brannte, war Keeper Hannes de Paly zur Stelle.

39 Bilder Mindelheim gegen Kammlach: Die besten Bilder vom Spitzenspiel der Kreisliga Bild: Andreas Lenuweit

Als Sebastian Schwegle kurz vor der Halbzeit nach einem Traumpass von Eckers das 3:1 markierte, war die Partie praktisch entschieden. Doch der Mindelheimer Hunger nach einer eindrucksvollen Revanche für die Hinspielniederlage war noch nicht gestillt. Im zweiten Durchgang machten die Hausherren gnadenlos weiter.

Sonderlob von Mindelheims Trainer für Einwechselspieler

Der eingewechselte David Kienle schloss einen herrlich herausgespielten Angriff zum 4:1 (69.) ab und legte kurz darauf das 5:1 für Michael Schuster auf (76.). Kienle heimste nach dem Spiel noch ein Sonderlob seines Trainers ein: „Trotz einer Supervorbereitung habe ich ihn heute erst einmal auf der Bank gelassen. Wie er das akzeptiert hat, zeigt seine reife Einstellung. Davor ziehe ich den Hut“, sagte Deigendesch.

Den Schlusspunkt durfte schließlich Jonas Meier setzen. Er krönte seine starke Leistung mit einem schönen Lupfer über Kammlachs Torhüter Max Rolf zum 6:1 in der Nachspielzeit. Für Rolf, der für den verletzten Stammtorhüter ins Kammlacher Tor zurückgekehrt ist, war es ein gebrauchter Nachmittag. „Es war bitter. Aber die Tore der Mindelheimer waren alle schön herausgespielt. Die konnte man kaum verhindern.“ Er sei jedoch froh, wenn der Stammkeeper wieder fit ist und er wieder in der zweiten Mannschaft spielen darf - als torgefährlicher Stürmer. Der TSV Kammlach nahm die Niederlage sportlich: „Die letzten vier Jahre haben wir gefeiert, jetzt gönnen wir es einmal den Mindelheimern“, sagte Manuel Neß.

So haben sie gespielt:

TSV Mindelheim De Paly, Schuster, Yörür, Rogg, Haugg (81. Priewe), Gödrich (42. Kienle), Wölfle, Schwegle (81. Mack), Eckers, N. Hefele (60. Miller), Meier

TSV Kammlach Rolf, M. Funk, M. Diepolder, Schlosser, T. Diepolder (85. Unglert), Theis, P. Funk, Reth (30. M. Heinzelmann), Müller, F. Heinzelmann, Haar

Schiedsrichter Michael Rommel

Zuschauer 200 (ausverkauft)

Tore 0:1 Tobias Diepolder (2.), 1:1, 2:1 Patrick Eckers (23., 26.), 3:1 Sebastian Schwegle (42.), 4:1 David Kienle (69.), 5:1 Michael Schuster (76.), 6:1 Jonas Meier (90. + 1)

Mehr zum Amateurfußball aus dem Unterallgäu lesen Sie hier:

Themen folgen