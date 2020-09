13:09 Uhr

Der TTSC Warmisried startet erfolgreich in die Verbandsliga

Aufsteiger TTSC Warmisried setzt in der Verbandsliga gleich eine Duftmarke. Gegen die TSG Thannhausen feiert ein 18-Jähriger ein erfolgreiches Debüt.

Was für ein Auftakt in die Verbandsliga: Aufsteiger TTSC Warmisried gewann sein Auftaktspiel bei der TSG Thannhausen mit 7:5 und feierte einen gelungenen Einstand. Auch die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen haben sich von der Auftaktniederlage in der Landesliga erholt und zeigten dem SV Memmingerberg beim 9:3 die Grenzen auf.

TTSC Warmisried siegt in Thannhausen

Die Aufgabe war durchaus anspruchsvoll: Gleich zum ersten Spiel in der Verbandsliga musste Aufsteiger TTSC Warmisried beim Vorjahresvierten, der TSG Thannhausen, antreten. Doch der eigentliche Außenseiter legte einen Saisonstart nach Maß hin.

Mit der neuen Nummer eins, dem erst 18-jährigen Nico Holzmann, gelang den Unterallgäuern ein 7:5-Erfolg. Weil aufgrund der Verbandsregelung in Corona-Zeiten ohne Doppel gespielt wird, startete die Partie gleich mit den Einzeln. Hierbei ist nun beim Erreichen des sechsten Spielpunkts ein Unentschieden bereits sicher, ab dem siebten Punkt steht der Sieg fest, wobei alle Einzel ausgespielt werden müssen.

Für Warmisried ging es mäßig los: Kapitän Thomas Brenner verlor gegen den besten Spieler der Liga, Florian Kaindl, erwartungsgemäß, aber nicht chancenlos mit 1:3. Dann folgte der starke Einstand von Holzheu für seinen neuen Verein. Gegen Florian Glück gelang ihm ein sehenswerter und hart erkämpfter Fünfsatzerfolg. Danach folgte eine grandiose Siegesserie von Thorsten Albrecht, Florian Mayer, Marion Fackler und Christian Schindler, die den TTSC zum Ende des ersten Durchgangs mit 5:1 in Führung gehen ließ.

Als dann sowohl Holzheu gegen Kaindl in vier und Brenner gegen Glück in drei Sätzen verloren hatten, wurde es wieder spannend. Doch Florian Mayer gelang durch einen hart erkämpfen Fünfsatzsieg der sechste Punkt, das Unentschieden war somit gesichert. Nun ging es um die Kür: Zunächst verpasste Albrecht knapp den entscheidenden siebten Punkt und verlor seine Partie in fünf Sätzen.

Besser machte es Christian Schindler. Er gewann im fünften Durchgang und sorgte so für den ersten Sieg in der Verbandsliga. Marion Fackler konnte demnach ohne Druck ihr zweites Spiel absolvieren, führte hier mit 2:0 Sätzen und verlor am Ende doch noch in fünf Sätzen. Doch das spielte keine Rolle mehr, die ersten zwei Punkte waren den Warmisriedern sicher. (ttsc)

TTF Bad Wörishofen zeigen sich gut erholt

Zu was die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen in kompletter Aufstellung fähig sind, bewiesen sie im Heimspiel gegen den SV Memmingerberg. Mit 9:3 gewannen die Kneippstädter diese Partie.

Spitzenspieler Xaver Eschenlohr konnte in dieser Saison seinen ersten Sieg landen und gewann in fünf Sätzen gegen Stefan Honauer. Dagegen kassierte hier Rudolf Grund seine erste Niederlage mit 1:3 gegen Spitzenspielerin Carina Ammann. Dann legten die Wörishofer nach und feierten sechs Erfolge in Serie. Mit dem 7:1 hatten sie den Sieg bereits in der Tasche.

In den restlichen vier Einzeln teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte, sodass schließlich ein 9:3-Erfolg herauskam. Für die Wörishofer war es ein echter Mannschaftssieg, denn kein Spieler ging leer aus. Die Bilanzen der Spieler lauteten: Xaver Eschenlohr (2:0 Siege), Rudolf Grund (1:1), Karl Deeg (1:1), Horst Müller (2:0), Lukas Wolf (1:1) und Dieter Gerhardinger (2:0). (er)

