vor 34 Min.

Der Teller geht an den SV Breitenbrunn Lokalsport

Drei Mal in Folge gewann der SV Schöneberg das VG-Turnier. Doch diesmal bleibt dem Rekordsieger der Einzug ins Endspiel verwehrt. Stattdessen gewinnt erstmals Breitenbrunn.

Von Axel Schmidt

Schon vor dem letzten Vorrundenspiel war klar, dass das 24. VG-Turnier beinahe historisch sein würde. Denn im letzten Spiel des Vorrundentages standen sich der Rekordsieger SV Schöneberg und der FC Loppenhausen gegenüber – und es war vollkommen egal, ob oder gar wie hoch der Seriensieger aus Schöneberg gewinnen sollte. Denn: Das Finale um den Silberteller des VG-Turniers würden sie nicht mehr erreichen. Den Platz im Endspiel hatte sich ausgerechnet der Underdog aus der Gruppe B, der SV Breitenbrunn, gesichert.

Die Breitenbrunner eröffneten das VG-Turnier in Bedernau mit der Partie gegen den Vorjahressieger Schöneberg – und fügten diesem gleich eine 0:1-Niederlage zu. Als Breitenbrunn dann auch noch sein zweiten Spiel gegen den FC Loppenhausen gewann, war dem A-Klassisten der Finaleinzug aufgrund der direkten Vergleiche nicht mehr zu nehmen. Da konnte man sich im letzten Vorrundenspiel sogar eine Niederlage gegen Unterrieden leisten.

Im Endspiel wartete gestern dann der TSV Pfaffenhausen, der die Gruppe A gewonnen hatte. Die Mannschaft vom neuen Trainer Kara Sahin ging mit der Aussicht ins Endspiel, als Titelverteidiger das VG-Turnier im kommenden Jahr zum 100-jährigen Vereinsjubiläum ausrichten zu können. Mit dieser Endspielpaarung war auch klar, dass es in der langen Turnierhistorie erstmals wieder einen neuen Sieger geben würde, denn weder Breitenbrunn noch Pfaffenhausen standen bisher auf der Siegerliste. Für Breitenbrunns neuen Trainer Roland Zellhuber war der Finaleinzug gleich doppelt süß. Vor drei Jahren hatte er im Endspiel noch das Führungstor für den SV Schöneberg erzielt und durfte am Ende über den 13. Sieg im VG-Turnier jubeln.

„So ein Einstand ist natürlich ein Traum“, sagte Zellhuber nach dem nassen Finale. Der Regen hatte zur Halbzeitpause eingesetzt, diese um eine Viertelstunde verlängert und hörte erst mit dem Schlusspfiff auf. Entsprechend schwer war die Partie für beide Mannschaften in der zweiten Hälfte. Dennoch setzte sich am Ende die bessere Mannschaft durch. Breitenbrunns Neuzugang Waldemar Schander staubte in der 50. Minute ab und erzielte das Tor des Tages. „Danach hätte er eigentlich noch ein paar machen müssen“, sagte Zellhuber und spielte auf die in der Schlussphase vielen vergebenen Konterchancen an. Weil aber der TSV Pfaffenhausen in der Offensive zu harmlos war – in der ersten Halbzeit traf Spielertrainer Kara Sahin per Kopf den Pfosten –, blieb es beim knappen 1:0-Sieg des SV Breitenbrunn.

„Wir waren spielerisch klar besser und haben verdient gewonnen“, sagte Zellhuber. Er attestierte seiner Mannschaft eine gehörige Portion Gier – und hofft nun, dass diese auch zum Saisonstart beibehalten wird. „Wir wollen unter die ersten sechs.“ Sein Gegenüber Kara Sahin stapelt da etwas tiefer: „Wir müssen erst einmal sechs Abgänge kompensieren. Ich versuche, der Mannschaft den Spaß am Fußball wieder zu bringen.“ Mit dem Turnier war er zufrieden. „Die Niederlage ist kein Weltuntergang. Auch wenn wir verloren haben, man sieht, dass da eine richtige Mannschaft auf dem Platz steht.“

Bei den Platzierungsspielen setzte sich im Spiel um Platz sieben der SC Unterrieden mit 4:1 gegen den SV Salgen/Bronnen durch. Gastgeber SV Bedernau musste sich im Spiel um Rang fünf dem FC Loppenhausen mit 0:2 geschlagen geben. Dritter wurde der SV Oberrieden durch einen 2:1-Sieg gegen den SV Schöneberg.

Bilder vom Finaltag des VG-Turniers finden Sie hier.

Themen Folgen