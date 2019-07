vor 23 Min.

Die Ehe beflügelt: Mit neuem Namen zum Sieg in Ottobeuren

Thomas Nuber (ehemals Capellaro) feiert in Ottobeuren seinen ersten Sieg beim Unterallgäuer Triathlon. Seine Verfolger leisten sich ein Foto-Finish.

Von Dominik Prähofer

Der für die SG Niederwangen startende Thomas Nuber (ehemals Capellaro) hat die Jubiläumsauflage des Unterallgäuer Triathlons rund um Ottobeuren gewonnen. Nuber gewann über die Olympische Distanz in einer Zeit von 1:57:26 Stunden vor dem zweitplatzierten Profi Christian Brader (TV Memmingen) und dem Dritten Basti Schiele (RC Allgäu). Brader und Schiele überschritten die Ziellinie in einem dramatischen Fotofinish auf die Zehntelsekunde genau in einer Zeit von 1:57:48,3.

Den Volkstriathlon gewann Maximilian Rosenthal vom TV Eisenherz; beste Frau war Anna Hautmann vom Allgäu Outlet Race Team. Als Staffel-Gewinner durfte sich das Team Pester Pac feiern lassen.

675 Athleten gehen in den sportlichen Dreikampf

675 Athleten sorgten für eine neue Rekordbeteiligung bei dem renommierten Ausdauer-Wettkampf, der bei Temperaturen von knapp unter 30 Grad und Sonnenschein gute Bedingungen bot. Für Thomas Nuber (34), der durch seine Heirat im vergangenen Jahr den in der Szene wohlbekannten Nachnamen Capellaro abgelegt hat, lief es heuer im Unterallgäu besonders gut: Mit einem Vorsprung von 22 Sekunden überschritt er als Erster die Ziellinie.

Nach den Plätzen zwei, drei und fünf in den vergangenen Jahren stand der gebürtige Kemptener nun erstmals ganz oben auf dem Treppchen und strahlte vor Freude. „Das Schwimmen habe ich als Zweitplatzierter beendet“, erinnert sich Nuber, „dann habe ich beim ersten Wechsel zum Radfahren einen falschen Gang erwischt, das war ärgerlich.“

Die Folge: Nuber büßte einen Platz ein, stieg als Dritter auf‘s Rad. Dieser Rückschlag forderte offenbar seine Angriffslust heraus. Denn rund um Stephansried habe er erst den Zweiten und dann auch noch den Führenden überholt. Jetzt lag er selbst auf der Pole-Position. „Beim Radfahren habe ich viel investiert und richtig Druck gemacht.“

Am Fuße der Ottobeurer Basilika erfolgt der Zieleinlauf

Die Hitze war für die Athleten allgegenwärtig, ein ständiger Gegner. Lachend sagt Nuber: „Während des Laufens habe ich an allen verfügbaren Stationen entweder Wasser getrunken oder es mir zur Kühlung über den Kopf geschüttet.“ Seinen ersten Triumph bei dieser Veranstaltung ließ er sich aber auch von der Sommerhitze nicht mehr streitig machen.

Von der Atmosphäre war er angetan: „Das war wirklich eine tolle Sache. Vor allem das Ambiente hier auf dem Marktplatz – mit der Basilika im Hintergrund – das ist schon beeindruckend.“ Einen prächtigen Tag erlebte auch Basti Schiele, der sich mit seinen erst 18 Jahren den hervorragenden dritten Rang erkämpfte.

Vor dem Start muss die Feuerwehr helfen

Organisationschef Georg Lübeck vom TSV Ottobeuren freute sich über einen „spannenden und unfallfreien Verlauf.“ Aufregung habe es lediglich vor dem Triathlonstart am Morgen gegeben, als eine Ölspur auf der Radstrecke beseitigt werden musste. „Die Feuerwehr war schnell zur Stelle hat das umgehend erledigt.“

