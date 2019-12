12.12.2019

Die Erfolgsserie hält

Der TTSC Warmisried schüttelt mit einem Sieg im Spitzenspiel auch den härtesten Verfolger in der Landesliga ab. Auch die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen jubeln wieder

Die Tischtennisspieler des TTSC Warmisried behalten ihre weiße Weste. Dank des 9:7-Sieges in einem hochklassigen Tischtennisvergleich mit dem TV Waal verteidigten die Warmisrieder die Tabellenführung in der Landesliga Westsüdwest und sind Herbstmeister. Auch die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen hatten Grund zum Jubeln. Gegen den SV Nordendorf gelang der zweite Sieg in Folge.

TTSC Warmisried

Auch im achten Punktspiel bleibt der TTSC Warmisried ungeschlagen. Vor einer stattlichen Kulisse von über 40 Zuschauern gewannen die Warmisrieder das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Waal mit 9:7.

Bereits die Doppel verliefen für die Gastgeber vielversprechend: Alle drei Partien gingen an die Hausherren. Brenner/Mayer gewannen wie gewohnt souverän und sicher in vier Durchgängen, ebenfalls wie Albrecht/Schindler. Geiger/Fackler dagegen siegten erst hauchdünn im fünften Satz.

In den Einzeln erhöhten im Anschluss Thomas Brenner (gegen Helmut Heim) und Florian Mayer (gegen den jungen Michael Endhart) mit ihren Fünf-Satz-Siegen auf 5:0. Ein hochklassiges Spiel sahen die Zuschauer dann zwischen Warmisrieds Thorsten Albrecht und dem ehemaligen Oberligaspieler Andreas Micholka. Hauchdünn und spannend ging es bis in den fünften Satz. Albrecht hatte hier beim Stand von 10:9 sogar Matchball. Doch diesen konnte er nicht nutzen und verlor sein erstes Saisonspiel in der Verlängerung mit 11:13. Es sollte der Beginn einer schier unglaublichen Aufholjagd des TV Waal sein. Denn in der Folge verloren die Warmisrieder Tobias Geiger (1:3), Christian Schindler (0:3), Marion Fackler (0:3) und auch Thomas Brenner im Spitzenspiel (0:3) alle ihre Einzel. So schnell der TTSC mit 5:0 geführt hatte, so schnell war der Ausgleich wiederhergestellt.

Unbeeindruckt davon steuerte der bärenstarke Mayer durch einen 3:0-Erfolg über Heim seinen zweiten Einzelerfolg bei. Thorsten Albrecht erhöhte dann auf 7:5. Doch Waal konterte mit zwei Siegen gegen Tobias Geiger und Christian Schindler –7:7. Das Doppel Mayer/Brenner musste also nochmals ran.

Das Warmisrieder Duo eilte derart schnell zum 3:0-Sieg, dass es 8:7 stand, ehe Marion Fackler das letzte Einzel beendet hatte. Sie musste nach einer 2:0-Führung noch in den Entscheidungssatz, lag dort bereits mit 8:10 zurück und wehrte dann sensationell beide Matchbälle ab, ehe sie mit 12:10 den letzten und neunten Punkt für ihr Team beisteuerte.

Die Warmisrieder haben nun drei Punkte Vorsprung und können am kommenden Samstag gegen den Tabellenletzten Blaichach-Burgberg die „perfekte“ Vorrunde abschließen. (ttsc)

TTF Bad Wörishofen

Den zweiten Sieg in Folge feierten die TTF Bad Wörishofen mit 9:3 gegen den SV Nordendorf. Wiederum lagen die Gastgeber durch gute Doppelleistungen mit 3:0 vorne. Horst Müller/Grund, Eschenlohr/Deeg und Wolf/Manuel Müller gewannen ihre Spiele souverän.

Die Spitzenspiele waren am meisten umkämpft. Dabei gelangen Xaver Eschenlohr und Karl Deeg sichere Siege gegen Julian Reich, verloren aber beide auch gegen Nordendorfs Spitzenspieler Christoph Wiedemann. In der Mitte dominierten die Kneippstädter klar die Spiele. Von seiner starken Seite zeigte sich Horst Müller und besiegte jeweils mit 3:0 Linus Reich und Daniel Dittmann. Rudolf Grund kam nur zu einem Einzel – gewann dieses aber mit 3:1 gegen Dittmann. Das hintere Paarkreuz hatte ebenfalls nur einen Einsatz. Hier machte Manuel Müller viele Eigenfehler und unterlag gegen Eduard Weirich mit 1:3. Dafür hatte aber Lukas Wolf keine Mühe mit Johannes Wiedemann und siegte klar mit 3:0. Mit dem 9:3-Sieg der TTF Bad Wörishofen im letzten Vorrundenspiel haben sie zumindest den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt.

Die TTF Bad Wörishofen II kamen zu einem klaren 9:4-Sieg gegen die SpVgg Lagerlechfeld. Auch hier lagen sie nach überzeugenden Doppelleistungen mit 3:0 in Front. Beierl/M. Müller, D. Müller/Lucke und Rogl/Simon sorgten für die beruhigende Führung.

Die Spitze um Alois Baierl und Manuel Müller legte in den Einzeln nach – 5:0. Doch in ihren zweiten Begegnungen mussten Alois Beierl und Manuel Müller dann Niederlagen hinnehmen. In der Mitte kassierte dann sogar Daniel Müller zwei Niederlagen gegen Armin Graf und Brigitte Becht. Dafür sprang aber Bela Rogl in die Bresche und besiegte beide mit 3:1. Das hintere Paarkreuz hatte nur einen Auftritt: Markus Simon und Gerhard Lucke gewannen sicher. (er)

