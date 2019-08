vor 21 Min.

Die Kinderheimat hilft in schweren Lebenssituationen

Zum kleinen Jubiläum der Einrichtung in Bad Wörishofen gibt es Neuigkeiten zur Zukunft

Von Helmut Bader

Zwei Jahrzehnte besteht inzwischen die Kinderheimat der Familie Rosenberg in der Gartenstadt von Bad Wörishofen. Sie ist als heilpädagogisches Kinderheim Anlaufstelle für rund zehn Kinder zwischen derzeit vier und 15 Jahren, die dort eine langfristige Heimat bis hin zu zehn Jahren finden. Es sind meist Kinder, die eine oft nicht einfache Familiengeschichte bis hin zu traumatischen Erlebnissen hinter sich haben. Die Kinderheimat will sie darauf vorbereiten, langfristig wieder ein selbst bestimmtes Leben führen zu können.

Hervorgegangen ist die Kinderheimat aus den ehemaligen Kindernest der Familie Tinzmann. Neben Thomas und Karin Rosenberg kümmert sich seit einiger Zeit auch Frank Theissen als pädagogischer Leiter um die Kinder, die in der Regel vom Jugendamt zugewiesen werden.

Gefeiert wurde das Jubiläum zunächst mit einem ökumenischen Gottesdienst mit den Kindern, den Vikarin Maria Soulaiman und Pfarrer Andreas Hartmann zelebrierten und in dem gleichzeitig nach 35 Jahren das Eheversprechen von Karin und Wolfgang Rosenberg erneuert wurde. Musikalisch umrahmt wurde der stimmungsvolle Gottesdienst von Christian Förschner und Sarah Rosenberg. Anschließend trafen sich im restlos gefüllten Gemeindesaal der evangelischen Kirche fast alle, die in den letzten Jahren mit der Einrichtung in Verbindung standen, darunter viele ehemalige Kinder. Grußworte überbrachten Bürgermeister Paul Gruschka und Vizelandrat Helmut Koch, die die Bedeutung der Kinderheimat auch für die Öffentlichkeit hervorhoben und den Verantwortlichen viel Kraft für die nicht immer einfache Aufgabe wünschten.

Dass die Kinderheimat auch längerfristig Bestand haben soll, dazu gab Karin Rosenberg neben ihren Dankesworten bekannt, dass demnächst auch ihre Kinder Wolfgang und Nicole als Träger einer dann entstehenden Gesellschaft mit einsteigen werden.

