08:03 Uhr

Die Tischtennissaison beim TSV Mindelheim ist gerettet

Plus Durch die Hallensperrung des Schulwerks der Diözese Augsburg sah es lange nicht gut aus für den TSV Mindelheim. Dann aber halfen die Stadt und ein Nachbarverein.

Von Axel Schmidt

Es war bereits fünf vor zwölf, als die Mindelheimer Tischtennisspieler doch noch aufatmen konnten: Die Saison ist gerettet. Weil das Schulwerk der Diözese Augsburg seine Schulsporthallen aufgrund eines strikten Hygienekonzepts bis vorerst Allerheiligen für den Vereinssport gesperrt hatte, stand die Tischtennisabteilung des TSV Mindelheim vor einem Problem (Lesen Sie hier: Diözese Augsburg schließt ihre Sporthallen für Vereine).

Wo kann man kurzfristig trainieren, welche Hallen in der Stadt eignen sich als Spiellokal? Diese Fragen wurden in Zusammenarbeit mit der Stadt Mindelheim ausführlich diskutiert. Seit dieser Woche nun ist klar: Es kann trainiert und gespielt werden. „Dies ist nur durch die großartige Geste des TTSC Warmisried möglich, der dem TSV Mindelheim seine Halle großzügig für zwei Wochen an bestimmten Tagen zur Verfügung stellt“, sagt Karl-Heinz Simmet und dankt dem Tischtennis-Nachbarn.

Vorerst wird in der SFZ-Halle gespielt

Für den TSV Mindelheim, dessen Saison am 1. Oktober beginnt und die rund 110 Punkt- und Pokalspielen beinhaltet, steht ein volles Wettkampfprogramm an. Ab diesem Zeitpunkt können die Tischtennisler nunmehr in der Halle des Sonderpädagogischen Förderzentrums (SFZ) zwei Abende pro Woche belegen. „Durch entsprechende Spielverlegungen gelang es uns, den Spiel- und Trainingsbetrieb der sechs Tischtennismannschaften an diesen Abendterminen unterzubringen“, sagt Simmet.

Jetzt gelte es, zunächst den Trainingsrückstand schnellstens wettzumachen. „Die meisten Klubs sind bereits seit Wochen im Training oder haben schon die ersten Wettkämpfe hinter sich“, sieht Simmet Nachholbedarf bei den Mindelheimer Teams.

Sportlich ambitioniert geht der TSV Mindelheim in die Saison

Sportlich sieht es für den TSV Mindelheim durchaus hoffnungsvoll aus. Die erste Mannschaft in der Bezirksliga konnte sich mit Elena Pietsch vom TSV Fürstenried und Roman Kretzinger, der wieder voll zur Verfügung steht, entsprechend verstärken und hofft auf einen Platz im vorderen Mittelfeld.

Die zweite Mannschaft, die auf die letztjährigen Bezirksligaspieler Stephan Fischer und Karlheinz Simmet zurückgreifen kann, geht mit Aufstiegschancen in die Saison der Bezirksklasse B.

Die Dritte Mannschaft um Kapitän Manuel Wassermann ist aufgestiegen und spielt in der parallelen Bezirksliga B für Vierermannschaften. Hier dürfte der Kampf um den Klassenerhalt genauso im Vordergrund stehen, wie bei der vierten Mannschaft in der Bezirksklasse C, die ebenfalls aufgestiegen ist und vom Tischtennisurgestein Roland Arnold in die neue Saison geführt wird.

Neu im Spielbetrieb in der Bezirksklasse D ist die gemischte fünfte Mannschaft des TSV Mindelheim. Mannschaftsführerin Helga Welz wird versuchen, in der Tabelle so weit als möglich nach oben zu klettern. Hoffnungsvoll blicken die Mindelheimer auch auf ihre Jugendmannschaft um Jugendleiter Ünsal Ufuk. Diese tritt in der Bezirksklasse C (Leistungsklasse 3) an.

Mehr zum Tischtennissport aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen