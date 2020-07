vor 49 Min.

Die Turner der TG Allgäu stimmen dem Saisonstart zu

Martin Hartner und die TG Allgäu treten in der 2. Bundesliga an.

Plus Die TG Allgäu akzeptiert nun doch den Saisonstart in der 2. Liga – aus sportlichen Gründen.

Kehrtwende beim Turn-Zweitligisten TG Allgäu: Der Vorstand und die Aktiven der TGA haben in einer internen Sitzung beschlossen, eine Lizenz für die 2. Bundesliga zu beantragen, deren Saison am 10. Oktober beginnen soll. Noch vor wenigen Tagen hatten sich TGA-Präsident Uli Benker und Teamkapitän Florian Schreiber in einem offenen Brief an die Führung der Deutschen Turn-Liga (DTL) vehement gegen einen Liga-Start gewehrt (Lesen Sie hier: Die TG Allgäu wehrt sich gegen den Saisonstart) .

Die Gründe für den Sinneswandel beschreibt Benker wie folgt: „Wir haben die ganzen sehr negativen Erfahrungen nun zurückgestellt und besinnen uns auf das Wesentliche: Wir sind ein Team, wir lieben unseren Sport, wollen die Liga durchziehen und am 10. Oktober in die Saison starten.“

Nichtsdestotrotz ist für Benker noch vieles ungewiss. Die TG Allgäu habe dem Verband Fragen gestellt, die laut Benker bis heute nicht beantwortet wurden. Zudem hatte die TGA dem Verband „unverständliches Verhalten“ gegenüber einzelnen Vereinen vorgeworfen, auch aus finanzieller Sicht. „Das Jahr wird ein Draufzahlgeschäft“, sagt Benker. Auch wisse man derzeit nicht, welche Hygiene-Konzepte auf die Vereine zukommen. Benker: „Wir befinden uns auf einer Reise ins Ungewisse.“

Trotzdem habe sich die Vereinigung der besten Allgäuer Kunstturner letztlich dazu entschieden, sich dem sportlichen Wettbewerb zu stellen. „Wir sehen das als eine Investition in unsere Nachwuchsturner“, erklärt Benker. Da es keinen Absteiger geben wird, könne man die jungen Sportler stärker einbinden, als es normalerweise möglich wäre.

Die TGA will auf ausländische Turner verzichten

Der TGA-Präsident sagt dazu: „Wir spielen mit dem Gedanken, 50 Prozent der Startplätze mit jungen Turnern zu besetzen. Auf der anderen Seite wollen wir auf ausländische Verstärkung komplett verzichten. So können wir unser Ziel, den perspektivischen Umbruch der Mannschaft, besser umsetzen.“ Alle Turner haben sich laut Benker hinter die Entscheidung gestellt und bereiten sich nun auf ihre Einsätze vor.

Für die Führungscrew dagegen beginnt nun die schwierige Planung. Außerdem fordert die DTL die Lizenzgebühren in voller Höhe ein, obwohl nur eine verkürzte Saison – eventuell ohne Zuschauer – geplant ist. „Auch in diesem Punkt kommt der Verband uns nicht wirklich entgegen“, sagt Benker. (khw, az)

Mehr zum Turnen und der TG Allgäu lesen Sie hier:

Markt Walder Turner posieren für Akt-Kalender

Themen folgen