10:42 Uhr

Die Turnierpause in Bad Wörishofen ist beendet

Nach einem Jahr Pause richtet die RFV Bad Wörishofen am Wochenende wieder ein Reitturnier mit Dressur- und Sprungwettkämpfen aus.

Die RFV Bad Wörishofen veranstaltet am Wochenende ein zweitägiges Dressur- und Springturnier.

Eben erst wurde Silke Jakwerth zur neuen Vorsitzenden der Reit- und Fahrvereinigung Bad Wörishofen gewählt, nun steht schon das erste sportliche Highlight im Vereinsjahr der Reiter an.

Nachdem im vergangenen Jahr eine Pause eingelegt wurde, findet heuer wieder ein zweitägiges Dressur- und Springturnier auf der Reitanlage der RFV Bad Wörishofen im Unteren Hart statt. Am kommenden Wochenende, 1./2. Juni, sind dann Dressur- und Springreiter in insgesamt 15 Wettbewerben am Start und bieten den Pferdefreunden zwei sehenswerte Tage.

Das Organisationsteam um die neue Vereinsvorsitzende Silke Jakwerth, die ihren Vater Rudolf Jakwerth nach 17 Jahren an der Spitze des Vereins beerbte, ist hoch motiviert und freut sich auf zwei Tage mit schönem Pferdesport. Beim Turnier werden Schleifen und Ehrenpreise in Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse L ausgeritten. Die jüngeren Reiter messen sich in Reiterwettbewerben. Vielleicht starten dort ja schon die Stars von morgen.

Die Küche bietet für Besucher des Turniers ein Mittagessen an, das Kuchenbuffet ist reichlich und von der Terrasse hat man einen guten Blick auf die Reitplätze. Jetzt hoffen Jakwerth und Co. nur noch auf gutes Wetter, damit die insgesamt 15 Wettbewerbe an den beiden Turniertagen auch gut über die Bühne gehen können. (jasi)

Themen Folgen