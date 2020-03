vor 48 Min.

Die Wörishofer Wölfe bleiben in der Landesliga

Der EV Bad Wörishofen hat mit einem 6:4-Sieg gegen den SC Forst den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft.

Plus Der EV Bad Wörishofen sichert sich mit einem Auswärtssieg beim SC Forst den vorzeitigen Klassenerhalt in der Landesliga. Dabei glänzt ein Spieler mit einem Hattrick.

Von Axel Schmidt

Es ist vollbracht: Der EV Bad Wörishofen hat den Klassenerhalt in der Eishockey-Landesliga vorzeitig gesichert. In Peißenberg gewannen die Wölfe ihr Auswärtsspiel beim SC Forst mit 6:4 (2:1, 1:1, 3:2) und können damit nicht mehr Letzter in der Abstiegsrunde werden.

Wie schon in der Vorwoche beim Sieg gegen Farchant fanden die Wörishofer Wölfe schnell in ihr Spiel und ließen sich auch nicht vom 0:1-Rückstand verunsichern. Im Gegenteil: Noch vor der ersten Drittelpause drehten Leonard Gutsche und Patrik Janac mit ihren Toren das Spiel zugunsten der Wölfe. Im zweiten Drittel wurde das Spiel härter – die Wölfe kassierten im Mitteldrittel sieben Strafzeiten. Doch sie mussten nur ein Gegentor in Unterzahl hinnehmen. Trainer lobt die kämpferische Einstellung seines Teams „Die Mannschaft hat extrem gut gekämpft“, lobte Trainer Frank Kozlovsky im Interview auf der EVW-Facebookseite. Und sie hatte die perfekte Antwort auf den 2:2-Ausgleich. Nur 28 Sekunden später nämlich vollendete erneut Janac einen schönen Spielzug der ersten Reihe mit dem Treffer zum 3:2. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der SC Forst hatte kurz darauf die Chance, per Penalty auszugleichen. Doch EVW-Goalie Ercan Kumru blieb in dieser Situation der Sieger und hielt die Wörishofer Führung fest. Im Schlussdrittel fackelten die Wölfe nicht lange und erhöhten trotz Unterzahl auf 4:2. Nach einem blitzsauberen Konter kam Leonard Gutsche an den Puck und drosch diesen unter die Latte. Der SC Forst , der seinerseits um jeden Punkt kämpfen muss, um in der Landesliga bleiben zu können, kam noch einmal heran und verkürzte auf 3:4. Patrik Janac krönt seine Leistung mit drei Toren Doch sechs Minuten vor der Schlusssirene sorgte Patrik Janac mit seinem dritten Tor an diesem Tag für eine Vorentscheidung. Franz Schmidt sorgte wenig später für das 6:3. Der SC Forst versuchte nun alles, nahm zwei Minuten vor Schluss den Torhüter vom Eis und kam auch noch zum 4:6-Anschlusstreffer. Doch mehr ließen leidenschaftlich kämpfende Wörishofer nicht mehr zu. „In der brennenden Phase der Saison war die Mannschaft auf den Punkt da“, sagte Kozlovsky. Motivieren müsse er seine Spieler nun nicht mehr. Denn durch den sicheren Klassenerhalt sei der Druck weg. „Jetzt können sich die Zuschauer auf noch mehr Elan und Spielfreude freuen“, sagt Kozlovsky.

