Die Wortwahl eines Memmingers wird hart bestraft

Plus Memmingen verliert das letzte Hauptrundenspiel gegen Lindau – und ein Verteidiger seine guten Manieren.

Der ECDC Memmingen hat das letzte Hauptrundenspiel in der Eishockey-Oberliga gegen den EV Lindau mit 0:2 verloren. Das hat zur Folge, dass sich beide Mannschaften bald wiedersehen.

Die Tabellenkonstellation in der Oberliga Süd will es so, dass der ECDC Memmingen als Neunter in den Pre-Play-offs nun erneut dem EV Lindau (Achter) gegenübersteht. Das erste Spiel findet am Freitag, 19. März, in Memmingen statt. Die Pre-Play-offs werden dann im Modus „best-of-two“ in Hin- und Rückspiel darüber entscheiden, wer in die Play-offs einzieht.

Im letzten Hauptrundenspiel mussten sich die Indians den Islanders aus Lindau mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) geschlagen geben. Es war bereits die dritte Niederlage im dritten Duell mit dem Rivalen vom Bodensee in dieser Saison.

In den Pre-Play-offs trifft Memmingen wieder auf Lindau

Beim Wiedersehen am kommenden Freitag in Memmingen und am Sonntag in Lindau wird den Indians jedoch Christopher Kasten fehlen. Der Verteidiger kassierte gegen Lindau drei Minuten vor Schluss eine Matchstrafe nachdem er sich mit Lindaus Brayden Low nach einem Gerangel ein Wortgefecht geliefert hatte. Die Schiedsrichter verhängten gegen Kasten eine Matchstrafe. Der Grund war offenbar dessen Wortwahl. So schreibt der EV Lindau auf seiner Homepage, dass Kasten seinen Gegner Brayden Low aufs Übelste beleidigt habe. Die Strafe bedeutet nun, dass Kasten für die beiden Pre-Play-off-Spiele am Wochenende nun gesperrt ist.

Für das Wiedersehen mit Lindau muss der ECDC Memmingen zudem an seiner Chancenverwertung arbeiten. Denn wie schon so oft in dieser Saison scheitern die Indians trotz guter Möglichkeiten am gegnerischen Torhüter oder dem Torgestänge. Diesmal waren es Linus Svedlund und Marvin Schmid, die den Puck an den Pfosten setzten.

„Wenn Du keine Tore schießt, kannst Du kein Spiel gewinnen.“ Diesen Satz trägt Memmingens Trainer Sergej Waßmiller in dieser Spielzeit beinahe wie ein Mantra vor sich her. Selbst die zweiwöchige Spielpause, die Memmingen zwischen dem vorletzten und letzten Hauptrundenspiel hatte, änderten an der Abschlussschwäche nichts. Bleibt diese auch am kommenden Wochenende, dann dürfte die Saison für die Indians beendet sein. (mz)

