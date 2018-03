Die glorreichen Zehn

08:55 Uhr

Die Volleyballer des SV Salamander Türkheim können am Wochenende den Aufstieg in die Regionalliga feiern: (von links) Sebastian Schorer, Johannes Ackermann, Fabian Scherer, Robert Frey, Paul Schilling, André Meier, Renato Mendes de Matos, Daniel Schneider, Lukas Lohmüller und Philipp Holzhey.

Der SVS Türkheim kann am Wochenende nach 17 Jahren wieder in die Regionalliga aufsteigen. Gerechnet hat damit vor der Saison niemand – auch die Gegner nicht.

Von Axel Schmidt

Jahre ist es her, man könnte beinahe von einer Generation sprechen: Damals, im Frühjahr 2001, schlossen die Türkheimer Volleyballer die Bayernliga als Vierter ab – als Aufsteiger. Doch diese Leistung wurde in den Tagen nach der Saison noch getoppt. Denn weil sich mit der DJK München-Ost und dem TSV Sonthofen gleich zwei Mannschaften aus dem Spielbetrieb der Regionalliga zurückgezogen hatten, waren dort plötzlich zwei weitere Plätze frei. Weil aber der Tabellendritte der Bayernliga, die Roten Raben Vilsbiburg, auf den Aufstieg verzichtete, kamen die Türkheimer zum Zug. Und die Unterallgäuer um den damaligen Abteilungsleiter Georg Meir und Trainer Boris Nickolai nahmen das Geschenk an.

Am Wochenende nun können die Türkheimer erneut Geschichte schreiben. Denn sollten am Samstag beim Tabellenführer ASV Dachau III und am Sonntag im Heimspiel gegen Ingolstadt jeweils ein Drei-Punkte-Sieg (3:1, 3:0) herausspringen, dann wären sie Meister und stiegen direkt in die Regionalliga auf. Gelingt nur ein Sieg, ginge es in die Relegation, die dann in Türkheim über die Bühne ginge.

Vor der Saison war der Klassenerhalt das Ziel

Auch das wäre schon mehr, als man in Türkheim vor der Saison je erwartet hätte: „Dass wir um den Aufstieg mitspielen, hätte keine gerechnet“, sagt Fabian Scherer. „Schließlich haben uns vor der Saison der Spielertrainer, Zuspieler und Mittelblocker verlassen“, sagt der Kapitän der Türkheimer Volleyballer.

Doch diese Lücken, die Julian und Yannik Birkholz sowie Johannes Klinkert hinterlassen haben, füllten die Türkheimer mit Talent, Trainingsfleiß und Teamgeist auf. So wurde Johannes Ackermann vom Libero zum Zuspieler umfunktioniert, Außenangreifer Philipp Holzhey entwickelte sich vom Bankdrücker zum Führungsspieler und auch der ehemalige Auswahlspieler André Meier hat seinen Platz in der Mannschaft gefunden. Zudem hat sich Spielertrainer Robert Frey in Scherers Augen „wahnsinnig weiterentwickelt“.

Frey ist der Einzige aus der aktuellen Mannschaft, der das eine Regionalliga-Jahr in der Saison 2001/02 als Spieler miterlebt hat. Das endete für die Türkheimer damals mit der befürchteten Klatsche: Mit 4:32 Punkten stand der Abstieg in die Bayernliga bereits einige Spieltage vor Saisonende fest.

Auch vor der aktuellen Bayernliga-Spielzeit war der Klassenerhalt das eigentliche Ziel. „Ich weiß nicht, ob die Bayernliga heuer schwächer ist als die Jahre vorher“, sagt Scherer. Die Ausgeglichenheit der Liga mag eine Rolle spielen, die Weiterentwicklung der Mannschaft eine andere. „Die Truppe ist gewachsen und hat einen super Job gemacht. Und einen solchen Zusammenhalt habe ich lange nicht erlebt“, sagt er.

Die Fans machen manchmal den Unterschied

Und schließlich sind da noch die Fans: Ein Bus und rund 60 Türkheimern macht sich am heutigen Samstag auf zum Tabellenführer ASV Dachau III, um das Auswärts- zu einem Heimspiel zu machen. Das soll beflügeln. „Wir sind eine solche Kulisse ja durchaus gewohnt“, sagt Scherer. „Wir haben immer eine tolle Atmosphäre bei den Heimspielen“, stimmt Georg Meir zu. Etwa im Hinspiel, das die Türkheimer dank der „besten Saisonleistung“ (Georg Meir) mit 3:2 gewinnen konnten.

Doch diesmal sind die Vorzeichen andere: Da die zweite Mannschaft des ASV Dachau als Regionalliga-Absteiger feststeht, dürfte den Oberbayern durchaus daran gelegen sein, weiterhin eine Mannschaft in Deutschlands dritthöchster Liga zu haben. Es kann demnach gut sein, dass die Dachauer Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt, als noch im Hinspiel. „Wenn sie ihre Jugendspieler für diese Partie gemeldet haben, dann sind sie besser aufgestellt“, sagt Werner Klein. Der „Mr. Volleyball“ des SVS Türkheim kennt sich in der Szene aus, wie kaum ein anderer – und verweist auf die deutsche Vizemeisterschaft der U20 des ASV Dachau im vergangenen Jahr.

Das Relegationsturnier fände in Türkheim statt

Selbst, wenn es am heutigen Samstag in Dachau nichts mit einem Drei-Punkte-Sieg wird: Die Türkheimer können am Sonntag in eigener Halle (Mittelschule) die Aufstiegschance wahren. Denn mit einem Sieg gegen die Donau Holz Volleys aus Ingolstadt (10.) sicherten sich die Türkheimer Rang zwei und damit die Teilnahme an der Relegation.

Diese findet dann Mitte April in Türkheim statt – und mit den eigenen Fans im Rücken könnten die Mannen um Robert Frey und Fabian Scherer den Aufstieg in die Regionalliga dann über einen Umweg klar machen. „Auch wenn sich die Saison dann schon recht lange hinzieht, wäre das noch einmal ein Special für uns“, sagt Scherer.

