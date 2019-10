vor 28 Min.

Die nächsten Brocken für die Wörishofer Wölfe

Auf den EV Bad Wörishofen kommen am Wochenende die beiden Topteams der Landesliga zu. In Kaufbeuren, Memmingen und Türkheim stehen die Siegchancen besser.

Der Puck flitzt auch am Wochenende wieder über das Eis. Wie die Gegner der Allgäuer Teams heißen und wie die Aussichten sind:

DEL 2 „Es waren schwere Wochen. Wir haben nicht so viele Spiele gewonnen, wie wir wollten“, sagt Sami Blomqvist, Stürmer des ESV Kaufbeuren, mit Blick auf den aktuellen Tabellenplatz zehn in der DEL2. Am Wochenende steht zunächst das Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse an (Freitag, 19.30 Uhr), am Sonntag (17 Uhr) geht es zu den Bietigheim Steelers. Zuletzt zeigte der Trend wieder nach oben – und den wollen die Kaufbeurer fortsetzen. Hoffnung geben auch gute Nachrichten aus der medizinischen Abteilung: Mit Florin Ketterer, Alex Thiel und Joey Lewis meldeten sich zum Wochenstart gleich drei Spieler wieder. Garret Pruden vom DEL-Kooperationspartner ERC Ingolstadt wird auch in den Spielen gegen Weißwasser und Bietigheim für den ESVK auflaufen.

Oberliga Als Tabellen-Vierter gehen die Memminger Indians ins kommende Wochenende der Oberliga-Süd. Gegen den langjährigen Konkurrenten aus Höchstadt soll dieser Platz möglichst verteidigt werden, die Indians streben am heutigen Freitag den nächsten Heimsieg an. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Besonders auf Michal Mlynek werden die Augen der Memminger Fans gerichtet sein. Der 30-Jährige sollte vor der vergangenen Saison zum ECDC wechseln, er trat damals aber nach wenigen Tagen aus „gesundheitlichen Gründen“ die Heimreise an und schloss sich später dem Bayernligisten Pegnitz an. Für die Indians gibt es nur ein Ziel für das Heimspiel am Freitag: Drei Punkte sollen her.

Landesliga Im Auftaktspiel der neuen Saison hatten die Wörishofer Wölfe gegen den ESV Burgau beim 1:6 noch wenig zu bestellen. Nun sollen am Wochenende die ersten Punkte her. Am heutigen Freitag gastiert der EV Bad Wörishofen beim ESC Kempten (19.30 Uhr), ehe am Sonntag der VfE Ulm/Neu-Ulm um Ex-Trainer Robert Linke nach Bad Wörishofen kommt. Schwerer geht es kaum, führen diese beiden Teams doch aktuell die Tabelle an.

In Kempten erwartet den EVW eine selbstbewusste Truppe. Kein Wunder, haben die Sharks doch ihre beiden Saisonspiele gewonnen – und zwar deutlich: 6:0 in Pfronten und 9:3 gegen Reichersbeuern. Auch die Ulmer sind mit zwei Siegen gestartet (7:1 gegen Bad Aibling, 4:3 gegen Forst) und wollen ihren Lauf fortsetzen.

Bezirksliga Mit einem Auswärtsspiel in Augsburg startet der ESV Türkheim in die neue Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Michael Fischer will dabei von Beginn an zeigen, dass mit ihr in Sachen Play-offs zu rechnen ist. Am vergangenen Wochenende gelang bereits ein deutlicher 4:0-Sieg im BEV-Pokal gegen den EV Fürstenfeldbruck 1b.

Die Aufgabe in Augsburg wird wohl etwas schwerer. Die EG Woodstock Augsburg wechselte im Sommer ihren Kader kräftig durch. Zehn Neuzugänge standen zahlreichen Abgängen gegenüber. In der ersten Pokalrunde zeigten die Augsburger gleich, zu was sie imstande sind. So wurde der amtierende Bayerische Meister SV Mittenwald mit 10:5 aus dem Pokal geworfen.

ESVT-Trainer Michael Fischer muss zwar noch auf die beiden verletzten Stürmer Joel Sirch und Dominik Hiemer sowie Kapitän Sascha Hirschbolz verzichten. Dafür aber ist mit Michael Bernthaler ein weiterer Neuzugang spielberechtigt. Der Torhüter kommt vom ESV Buchloe und wird die Torhüterposition beim ESVT verstärken.

Die Partie in Augsburg beginnt am Samstagabend um 20.15 Uhr. Der ESVT setzt zum Auswärtsspiel einen Bus ein. Abfahrt ist am Samstag um 17.30 Uhr am Türkheimer Eisstadion. (axe)

Themen folgen