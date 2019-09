vor 20 Min.

Die weißen Bälle fliegen wieder

Warmisried, Bad Wörishofen und Hasberg starten in die neue Saison

Nachdem die zweite Herrenmannschaft der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen den Auftakt gemacht und ihr erstes Bezirksligaspiel schon absolviert hat, zieht am kommenden Samstag die erste Mannschaft nach.

Als Aufsteiger gehen die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen in die neue Saison der Landesliga West-Südwest. Am Samstag, 21. September, empfangen die Wörishofer den TV Dillingen 2 zum ersten Saisonspiel. Die Nordschwaben haben bereits einen Sieg auf dem Konto und sind damit als Aufsteiger ordentlich gestartet.

Bereits in der Relegation zur Landesliga waren sich die beiden Teams gegenübergestanden. Ende April bezwangen hier die Dillinger als Vizemeister der Nord-BOL den Landesligisten aus Bad Wörishofen mit 9:5, der dennoch die Klasse hielt. Der zweite Unterallgäuer Vertreter, der TTSC Warmisried, steigt erst eine Woche später in den Spielbetrieb ein – mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Augsburg-Hochzoll.

Nach einer ereignisreichen Sommerpause fern der Tischtennisplatte mit Hochzeit, runden Geburtstagen und Ausflügen geht es für die Damen des TTC Hasberg am kommenden Wochenende wieder an die Platte. Die neue Saison startet für das Team in Schwabens höchster Spielklasse mit einem Doppelheimspieltag am Samstag gegen den TSV Heising (15.30 Uhr) und die SG Dösingen (19 Uhr).

Das Aushängeschild des Vereins startet mit folgender Aufstellung in die neue Runde: Spielführerin Denise Schultheiß, Maria Berger, Heidrun Bisle, Lisa Holzmann und Ulrike Dirr. „Erneut ist die Liga sehr ausgeglichen. Da kannst du fast gegen jeden gewinnen, aber auch verlieren“, schätzt Spielführerin Denise Schultheiß die Qualität der Liga und der Konkurrenz ein. „Viele Spiele werden auch dieses Mal von der Tagesform, der Aufstellung, aber auch vom Spielglück entschieden werden“, sagt Schultheiß.

Für den TTC Hasberg, der in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga bangen musste, wiederholt sich der Punktspielauftakt aus dem Vorjahr. Auch zu Beginn der Saison 2018/19 traf man zuerst auf die SG Dösingen und den TSV Heising – damals mit eher mäßigem Erfolg. Beide Spiele gingen deutlich mit 2:8 verloren. In der Rückrunde lauteten die Ergebnisse 1:8 (gegen Dösingen) und 6:8 (gegen Heising). Alles in allem also vier Niederlagen. Doch der Tenor der Hasbergerinnen lautet: „Lasset die Spiele beginnen und dann schauen wir mal was rauskommt.“

Auch die Frauen des TTSC Warmisried sind am Samstag im Einsatz. Sie müssen auswärts ran und spielen um 15 Uhr beim SV Kirchdorf/Iller. Gegen den Vizemeister aus der Vorsaison erwartet die Warmisrieder Mannschaft eine schwere Aufgabe. Trotz allem wird das TTSC-Quintett um Marion Fackler, Carmen Mayer, Barbara Lutz, Ramona Scharpf und Verena Hölzle alles versuchen, um für eine Überraschung zu sorgen. (axe)

