vor 22 Min.

Dirlewang feiert, Bedernau trauert

Torhüter Timo Immerz hält den wichtigen Sieg für sein Team fest. Schöneberg kämpft sich gegen Sontheim ins Spiel zurück und verliert am Ende doch

Der SV Bedernau bleibt weiterhin am Tabellenende: Auch beim SV Dirlewang gab es nichts zu holen. Ärgerlich die Niederlage für den SV Schöneberg: nach einer überzeugenden kämpferischen Leistung stand das Team am Ende doch mit leeren Händen da.

Sontheim – Schöneberg 5:2 (2:1)

Tore 0:1 Matthias Wucher (FE, 21.), 1:1 Alexander Kirchmaier (41.), 2:1 Simon Löffler (45.), 2:2 Martin Suiter (63.), 3:2 Tobias Kirchmaier, 4:2 Moritz Mutter (82.), 5:2 Tobias Kirchmaier (86.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Bernhard Maurer

" Der SVS muss weiter auf einen Sieg warten: Zwar war es lange die erwartet ausgeglichene Partie, doch nachdem Matthias Wucher per Foulelfmeter die Gästeführung geschafft und Alexander Kirchmaier den Ausgleich erzielt hatte, verpasste Simon Löffler den Gästen mit seinem Treffer kurz vor dem Seitenwechsel eine kalte Dusche. Schöneberg war geschockt, rappelte sich aber wieder auf und konnte sogar zum 2:2 erneut ausgleichen. Doch Matthias Kirchmaier sorgte mit weiteren zwei Toren fast im Alleingang für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Vor allem die Defensive des SVS bleibt das Sorgenkind von Coach Michael Scherer. (mz)

Ottobeuren 2 – Loppenhaus. 1:1

Tore 0:1 Daniel Drexel (10.), 1:1 Markus Harzenetter (62.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Jan-Erik Wild

" In der ersten Spielhälfte war die Heimelf nicht präsent und der Gast aus Loppenhausen nutzte dies clever zur schnellen Führung drchb Daniel Drexel. Nach dem ausgeglichenen Spielverlauf in der zweiten Halbzeit und mit einer deutlichen Leistungssteigerung der Gastgeber war es am Ende ein gerechtes Ergebnis. (mz)

Türk. Mindelheim – Lachen 0:3

Tore 0:1 Marco Mendler (46.), 0:2 Marco Mendler (55.), 0:3 Kevin Fernsimer (88./Eigentor) Zuschauer 80Schiedsrichter Michael Rommel

" Einen herben Dämpfer gab es für die Gastgeber gegen das stark aufspielende Team des SV Lachen. Türk Mindelheim steht jetzt auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss sich deutlich steigern. (mz)

Dirlewang – Bedernau 1:0 (0:0)

Tor 1:0 Niklas Rampp (60.) Bes. Vorkommnisse Bedernau verschießt Foulelfmeter (65.) Schiedsrichter Franz Höld

" In einem mäßigen Spiel war der Gast aus Bedernau bemüht, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Dirlewang hielt dagegen, das Spielgeschehen blieb meist im Mittelfeld. Nach der Halbzeit erzielte Rampp nach einem schnell vorgetragenen Angriff die Führung, nachdem der Torhüter zuvor noch sehr gut einen Schuss parierte. Der starke Timo Immerz parierte kurz darauf einen Strafstoß. In der Folge versuchte Dirlewang, den zweiten Treffer zu erzielen,war aber im Spielaufbau oft zu ungenau. Bedernau versuchte bis zum Schluss vergeblich, doch noch den Ausgleich zu erzielen. Ein wichtiger Heimsieg des FSV. (mz)

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Boos – Egg 2 1:0 (0:0)

Tore 1:0 Stefan Bräutigam (59.) Zuschauer 102 Schiedsrichter Diebel

Dickenreishaus. – M. Rettenbach 6:0

Tore 1:0 Matthias Baur (12.), 2:0 Matthias Zettler (28./FE), 3:0 Markus Zauzig (35.), 4:0 Manuel Schwarz (68.), 5:0 Markus Zauzig (80.), 6:0 Manuel Schwarz (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Claus

Steinheim – Memmingerberg 0:3

Tore 0:1 Matthias Müller (8.), 0:2 Christopher Gord (49.), 0:3 Michael Schulz (74.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Fabian Schad

Themen folgen