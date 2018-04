Dirlewanger Feiertag

vor 22 Min.

Auch wenn Kammlachs Keeper Florian Hofmann in dieser Szene gegen Dirlewangs sssss Schlimmeres verhindert: Am Ende setzte sich der Aufsteiger aus Dirlewang (rot-weiße Trikots) knapp mit 1:0 durch.

Ein Tor reicht dem FSV Dirlewang, um das Kreisliga-Derby gegen den TSV Kammlach zu gewinnen. Den Gästen merkte man das Fehlen zweier Stammspieler deutlich an.

Von Marius Scheitle

Der Jubel in Dirlewang war groß am Karsamstag um kurz vor 17 Uhr: In einem spielerisch zwar nie hochklassigen, dafür aber zu jeder Zeit umkämpften und spannenden Spiel brachte der FSV den 1:0-Derbysieg gegen den TSV Kammlach über die Zeit. Für die Mannschaft um Trainer Werner Habigt sind es drei äußerst wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Es war eine tolle Mannschaftsleistung von uns gegen einen erwartet schweren Gegner“, lobte Habigt seine Spieler nach der Partie. Sein Gegenüber Manuel Ness haderte dagegen mit seiner Mannschaft: „Wir haben zu viele Fehler gemacht, hatten keine wirkliche Derbystimmung und hatten zu viel Angst.“

Früh haben die Fans den Torschrei auf den Lippen

Auf einem schwer zu bespielenden Rasen sahen die rund 130 Zuschauer von Anfang an ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gastgeber die klareren Torchancen hatten. Bereits in der vierten Minute muss Stefan Seitz nach schöner Vorarbeit von Benjamin Binzer eigentlich schon das 1:0 machen: Den ersten Schuss aus kurzer Distanz parierte Gästetorwart Florian Hofmann, beim Nachschuss von Seitz lag dieser jedoch am Boden und konnte nicht mehr eingreifen. Dennoch bekam Dirlewangs Kapitän nicht genug Druck hinter den Ball, mit vereinten Kräften klärte die Kammlacher Hintermannschaft das Spielgerät von der Linie. Trotz vereinzelter Torschreie aufseiten des FSV entschied Schiedsrichter Rudi Kögel auf „kein Tor“. Nach diesem furiosen Beginn plätscherte das Spiel vor sich hin. Kammlachs Rafael Freiberger scheiterte mit einem Freistoß an Dirlewangs Torhüter Timo Immerz (9.) und vergab damit die beste Möglichkeit seiner Mannschaft. Ansonsten standen beide Hintermannschaften sicher, wodurch sich beide Offensivreihen schwer taten, Chancen zu kreieren.

Das änderte sich schlagartig in der 24. Minute, als Rene Salger der Treffer des Tages gelang. Einen langen Ball nahm der Linksaußen perfekt mit der Brust an, zog nach innen und schloss mit seinem stärkeren rechten Fuß aus rund 20 Metern zum umjubelten 1:0 ab. Gästetorwart Florian Hofmann machte bei dem Aufsetzer nicht den besten Eindruck.

Kammlach spielt nur noch zu zehnt

Eine knappe Viertelstunde später kam es noch dicker für den TSV Kammlach: Innenverteidiger Manuel Funk musste nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz (38.). „Mit einem Mann weniger haben wir uns danach natürlich nochmal schwerer getan“, erklärte Trainer Manuel Ness, der etwas mit der Schiedsrichterentscheidung haderte: „Er macht zwei Fouls und sieht zweimal Gelb. Bei der zweiten Aktion weiß er selber, dass er so nicht reingehen darf, beim ersten Mal muss man aber nicht Gelb zeigen, deswegen war es schon eine harte Entscheidung.“ Zunächst schien Kammlach jedoch wenig beeindruckt von der Unterzahl. Gegen Ende der ersten Hälfte drückte der Tabellenachte auf den Ausgleich, wirklich zwingend wurde es vor dem Tor der Gastgeber allerdings nicht.

In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielgeschehen. Beide Mannschaften waren spielerisch auf einem Niveau und kämpften um jeden Zentimeter, Dirlewang hatte jedoch die klareren Torchancen. So scheiterten Stefan Seitz (47.) und Christian Danner (49.) zunächst an Kammlachs Schlussmann Florian Hofmann, während Benjamin Binzer nur die Latte traf (67.). Mit zunehmender Spieldauer nahmen jedoch auch die Chancen der Gastgeber ab. Kammlach versuchte zwar viel, brachte offensiv an diesem Tage allerdings nichts zustande.

Schlosser und Haar fehlen den Kammlachern

Im Spielaufbau wurde Abwehrchef Alexander Schlosser ebenso schmerzlich vermisst wie die Gefährlichkeit von Reinhold Haar im letzten Drittel. Dirlewang hatte daher dank einer gut organisierten Defensive um die Innenverteidiger Lukas Müllner und Markus Schröther kaum Mühe, das 1:0 über die Zeit zu bringen. „Ich denke, es war ein verdienter Sieg. Wir haben großen Einsatz gezeigt, waren zweikampfstark und hatten die besseren Chancen“, resümierte Dirlewangs Übungsleiter Werner Habigt nach dem Spiel. Sein Kammlacher Kollege Manuel Ness stimmte ihm in diesem Punkt zu: „Aufgrund der ersten Halbzeit ist es ein verdienter Sieg für Dirlewang, dort haben wir das Spiel verloren.“

