vor 36 Min.

Drei Titel für Pfaffenhausen Lokalsport

Bogenschützen mit starken Ergebnissen

Mit acht Teilnehmern stellte der BSV Pfaffenhausen wieder eine der größten Gruppen bei der schwäbischen Meisterschaft der Bogenschützen in Höchstadt. Durch ein neues System im Deutschen Schützenbund können sich die Schützen ab dieser Saison bereits mit dem Ergebnis der Gaumeisterschaft für die bayerische Meisterschaft qualifizieren, weshalb einige Schützen die Möglichkeit auf der schwäbischen Meisterschaft nicht wahrgenommen hatten.

Bei den Nachwuchsschützen mit dem Recurve-Bogen konnte die Pfaffenhauserin Maria Schröther an ihre hervorragende Leistung aus dem Vorjahr nun auch in der Jugendklasse anknüpfen und erreichte im Freien auf die Entfernung von 60 Metern mit 592 von 720 möglichen Ringen den ersten Platz. Katharina Raab hatte keinen idealen Tag erwischt und wurde mit 488 Ringen bei den Juniorinnen Zweite. Sebastian Kiehl wurde bei den Compound Schülern ebenfalls Zweiter mit 638 Ringen. Kilian Raab holte mit dem Compoundbogen in der Jugend mit 651 Ringen den Meistertitel.

Bei den Erwachsenen mit dem Recurve-Bogen wurde Matthias Raab bei den Herren Vizemeister (581 Ringe), Christoph Borbandi wurde Vierter (549), Thomas Schröther Elfter (506). Zusammen genommen war dies die höchste Ringzahl bei den Mannschaften, sodass sie zusammen den Mannschafts-Meister stellten. Maria Raab verteidigte in der Altersklasse Damen mit 593 Ringen souverän ihren Titel aus dem Vorjahr.

Domenic Kiehl und Talida Chrubasik, die sonst auch immer mit oben auf dem Podest standen, nahmen zur gleichen Zeit am Ranglistenturnier des Deutschen Schützenbundes teil, bei dem sich die jeweils zehn besten Schützen Deutschlands in den verschiedenen Klassen messen, um die begehrten Kaderplätze in der Nationalmannschaft zu erhalten. Im vergangenen Jahr ist Talida Chrubasik bereits vom Bayernkader in den Deutschlandkader aufgerückt und konnte hierbei kürzlich beim Jugend-Europacup in Italien mit der Mannschaft die Bronzemedaille feiern.

Durch ihre Leistung beim Ranglistenturnier dürfen Talida Chrubasik und Domenic Kiehl Ende Juni mit der Junioren-Nationalmannschaft mit zur Europameisterschaft nach Griechenland fahren. (mz)

