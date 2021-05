E-Sport

Wie der FSV Amberg im DFB-Pokal für Furore sorgt

DFB-Pokal-Hauptrunde, 1. FC Köln gegen FSV Amberg: Diese Paarung ist in der virtuellen Fußballwelt möglich.

Plus Der Fußball-Kreisklassist spielt in der Hauptrunde des virtuellen DFB-ePokals. Dank eines ehemaligen Jugendspielers.

Von Axel Schmidt

Der FSV Amberg scheiterte am Donnerstag knapp am Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Wie bitte?! Der Kreisklassist aus dem Unterallgäu? Den DFB-Pokal? Den spielen doch Borussia Dortmund und RB Leipzig im Finale kommende Woche unter sich aus. Trotzdem: Der FSV Amberg hatte die Chance auf den Titel. Zumindest in der virtuellen Welt.

