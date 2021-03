16.03.2021

ESV Kaufbeuren: Lobende Worte vom Kapitän

Plus Tyler Spurgeon spricht über die aktuelle Erfolgsserie des ESV Kaufbeuren - und über die vielleicht anstrengendste Woche der Saison.

Von Tobias Giegerich

Mit den Siegen gegen Heilbronn (2:1) und Landshut (4:3) am vergangenen Wochenende hat Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren den sechsten Platz in der DEL2-Tabelle gefestigt. Die Bietigheim Steelers, die am kommenden Montag in Kaufbeuren gastieren, sind auf Platz vier, der in den Play-offs Heimrecht bedeutet, nur noch sieben Punkte entfernt.

An das Bietigheim-Spiel will ESVK-Kapitän Tyler Spurgeon aber noch nicht denken. „Wir sind in dieser Saison gut damit gefahren, dass wir nicht zu weit in die Zukunft geblickt haben“, sagt Spurgeon, der beim Erfolg am Sonntag in Landshut doppelt traf und in seiner DEL2-Premierensaison bei 45 Scorerpunkten steht (18 Tore, 27 Assists). „Es waren enge Partien. Aber wir wissen, dass jetzt nur noch schwere Spiele kommen. Jede Mannschaft kämpft verzweifelt um dem Einzug in die Play-offs“, sagt der 34-jährige Kanadier.

Der ESV Kaufbeuren habe sich als Team weiterentwickelt

Die Siege in den vergangenen Wochen – darunter gegen den souveränen Spitzenreiter Kassel – hätten gezeigt, dass sich die Joker als Mannschaft weiterentwickelt haben. „Wir haben schwere Phasen durchlebt. Aber dadurch haben wir uns auch gefunden, und davon profitiert das Team jetzt“, sagt Spurgeon. Für den erfahrenen Center sind die momentanen Erfolge auch das Ergebnis des Kennenlern-Prozesses, den die Mannschaft und Trainer Rob Pallin durchlaufen haben.

„Man hat gesehen, dass es Zeit braucht. Um Erfolg zu haben, muss man sich auch aneinander gewöhnen. Diesen Prozess müssen wir fortführen“, sagt Spurgeon. Seine persönliche Ausbeute ist für den 34-Jährigen dabei nur von nachrangiger Bedeutung. „Es geht um den Erfolg der Mannschaft. Wir müssen uns auf das nächste Spiel fokussieren, kämpfen und auf dem Boden bleiben“, sagt Spurgeon.

Für sein Team steht nun eine „knallharte“ Woche an. Am Dienstagabend geht es nach Bad Nauheim, am Donnerstag (20 Uhr) fährt der ESVK nach Crimmitschau. Danach stehen die beiden Heimspiele gegen Freiburg (Samstag) und Bietigheim (Montag) an.

Mehr zum Eishockey in der Region lesen Sie hier:

Themen folgen