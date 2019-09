16:17 Uhr

EV Bad Wörishofen setzt auf slowakische Hilfe

Neuer Trainer und neue Spieler geben den Wölfen wieder Selbstbewusstsein. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob auch beide Spieler für den EVW auflaufen.

Von Axel Schmidt

Wenn alles glatt geht, ist dem Eishockey-Landesligisten EV Bad Wörishofen ein echter Coup gelungen. Die Wörishofer, die seit Sommer vom Slowaken Boris Zahumensky trainiert werden, werden sich wohl mit zwei Slowaken verstärken, die bereits in der zweiten slowakischen Liga im Einsatz waren.

Lubomir Vaskovic ist der ältere der beiden Stürmer, die bereits seit Wochen bei den Wölfen mittrainieren. Der 33-Jährige hat in seiner Eishockeykarriere bereits in Tschechien, der Slowakei, in Schottland (Dundee Stars) sowie eine Saison lang bei den Blue Devils Weiden in der Oberliga gespielt. Zuletzt war er in der Slowakei bei HC Skalica in der zweiten Liga aktiv.

Es gibt eine Option, höherklassig zu spielen

Sein Wechsel ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern, da er laut seines Spielerberaters noch die Option hat, bei einem höherklassigen Verein zu spielen. „Wir haben alles versucht, ihn zu halten. Jetzt werden wir sehen, was passiert“, sagt Robert Macht. Der Sportliche Leiter der Wölfe hofft, dass Vaskovic letztlich doch das Trikot des EVW tragen wird. Zehn Jahre jünger als Vaskovic ist dessen Landsmann Patrik Janac. Auch er ist Stürmer und hat zuletzt zusammen mit Vaskovic beim HK Skalica in der Slowakei gespielt. „Die beiden kennen sich, das macht die Eingewöhnung leichter“, sagt Macht. Ein Sponsor machte die Verpflichtung der beiden Kontingentspieler möglich.

„Das sind zwei Ausnahmespieler für uns“, freut sich Macht. „Sie geben der Mannschaft neues Selbstbewusstsein und ziehen die anderen Spieler mit. Sie arbeiten sehr diszipliniert, es sind echte Profis.“ Das merke man im Training. „Es motzt keiner mehr, wenn er mit nassgeschwitzten Klamotten aufs Eis gehen soll“, lacht Macht.

Erstes Testspiel in Bad Wörishofen

Ob die beiden gleich beim Testspiel am Freitag (20 Uhr) in der Eisarena gegen den österreichischen Vertreter SC Hohenems auflaufen, ist noch nicht sicher. Das hänge davon ab, ob sie mit sogenannten Try-out-Karten spielberechtigt sind – und ob Vaskovic nicht doch noch wechselt.

