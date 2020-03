EV Bad Wörishofen steht Spalier für kleine Retter

Plus Schon vor dem letzten Saisonspiel war der EV Bad Wörishofen gerettet und hatte den Klassenerhalt in der Tasche. Daran haben die kleinsten Wölfe einen großen Anteil.

Die Eishockeyspieler des EV Bad Wörishofen haben die Saison beendet. Im letzten Spiel gab es auf eigenem Eis eine 4:7-Niederlage gegen den SC Reichersbeuern.

Das Ergebnis war letztlich bedeutungslos, schließlich hatten beide Mannschaften schon vor diesem Spiel den Klassenerhalt in der Landesliga in der Tasche und konnten die Partie in der Abstiegsrunde entspannt angehen. Bad Wörishofens Trainer Frank Kozlovsky hatte vor der Partie allerdings schon von seinen Mannen einen guten Auftritt gefordert, um sich mit einem guten Eindruck von den Fans in die Sommerpause zu verabschieden.

Im Mitteldrittel geht Bad Wörishofen unter

Und die Wölfe legten gut los: In der siebten Spielminute erzielte Lukas Oppolzer die Führung für den EVW. Diese glichen die Gäste kurz darauf aus. In der 13. Minute nutzten die Wölfe dann eine Überzahl: Franz Schmidt traf zum 2:1. Doch zwei Minuten vor Drittelende glich Reichersbeuern erneut aus. Im Mitteldrittel ging dann plötzlich gar nichts mehr bei den Hausherren, dafür umso mehr bei den Gästen, die dieses Drittel mit 5:0 gewannen. „Die achteinhalb Minuten im zweiten Drittel waren entscheidend. Da haben wir komplett geschlafen“, sagte EVW-Trainer Frank Kozlovsky auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Sein Gegenüber Thomas Gams sah es genauso: „Bei uns sind in der Phase von fünf Schüssen auch fünf drin gewesen. Davon erholt man sich natürlich schwer.“

Im Schlussdrittel rafften sich die Wörishofer noch einmal auf und sorgten dank der Tore von Johannes Scheitle und Franz Schmidt für den 4:7-Endstand. „Die Niederlage war nicht unser Anspruch, vor allem nicht im letzten Heimspiel“, sagte Kozlovsky. Er hob aber auch den frühzeitig geschafften Klassenerhalt und das Einbinden dreier U20-Spieler in die erste Mannschaft heraus. „Wir haben uns weiterentwickelt.“

Auf die beiden slowakischen Stürmer Lubomir Vaskovic (links) und Patrik Janac (Mitte) kann sich der EV Bad Wörishofen bislang verlassen. Sie trugen zuletzt einen großen teil zum Sieg gegen Farchant bei – und sollen auch am Wochenende möglichst ein Spiel mit dem EVW gewinnen. Bild: Michael Lindemann

Wie sich der EVW für die nächste Landesliga-Saison aufstellt, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Dann nämlich, wenn der Verein einen neuen Vorstand gewählt hat – und dieser eine Marschroute vorgibt und die damit verbundenen Personalentscheidungen trifft.

Die jüngsten Wölfe zeigten ihr Kämpferherz

Dass die Bad Wörishofer weiter Landesliga-Eishockey sehen dürfen war allerdings nicht allein das Verdienst der Mannschaft und des Trainers. Vielmehr hatten auch die jüngsten Wölfe gehörigen Anteil am Klassenerhalt. Schließlich gibt es eine Vorgabe vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB), die jeden Landesligisten dazu verpflichtet, im Nachwuchseishockey eine U9- und eine U11-Mannschaft im Spielbetrieb zu haben. Sollte dies nicht gewährleistet sein, muss der betreffende Verein den Zwangsabstieg in die Bezirksliga antreten.

Beim EV Bad Wörishofen hatten sie dieses Problem zu Saisonbeginn nicht. Besagte Nachwuchsmannschaften wurden gemeldet und nahmen auch am Spielbetrieb, also an den regelmäßigen Turnieren, teil. Allerdings kam es dann für die U11 in der zweiten Saisonhälfte ganz dicke: Bedingt durch zwei Langzeitverletzungen und zwei Abgänge hatte sie plötzlich nicht mehr genügend Spieler für den weiteren Turnierbetrieb.

Hätte der EVW die Mannschaft zurückgezogen, wäre damit auch der Abstieg der Herrenmannschaft wohl besiegelt gewesen. So aber erklärten sich sieben U9-Spieler bereit, bei den Größeren auszuhelfen und die Turniere zu bestreiten. So konnte der EVW die Rückrunde mit vier Turnieren gegen den ERC Lechbruck, ESV Buchloe und EV Lindau problemlos bestreiten – und der Zwangsabstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga verhindern. Das wussten auch die Seniorenspieler – und bedankten sich beim letzten Turnier der U11 mit einer besonderen Geste bei den Nachwuchsspielern. Sechs Spieler der ersten Mannschaft standen Spalier, als die Nachwuchscracks aufs Eis kamen. Normalerweise ist es umgekehrt.





Lesen Sie auch:

Wörishofer Wölfe vor der Pause

Die Wörishofer Wölfe bleiben in der Landesliga