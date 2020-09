vor 35 Min.

Eduard Dein: Der treue Beifahrer aus Bad Wörishofen

Eduard Dein war mit dem legendären Georg Auerbacher in den 1960er Jahren eines der besten Seitenwagen-Duos der Welt.

Von Axel Schmidt

Als Motorsportler in den 1960er Jahren wandelte man stets auf dem schmalen Grat zwischen Triumph und Tod. Egal, ob man in einem Formel-1-Rennwagen saß, oder auf einem Motorrad. Sicherheitsbestimmungen und -technik waren lange nicht so ausgereift, wie heute. Kaum eine Rennsaison, in der nicht mindestens ein Fahrer sein Leben verlor. Oder ein Beifahrer in einem Seitenwagengespann.

Ein solcher war Eduard Dein lange Zeit. Der Bad Wörishofer gehörte zu den besten Seitenwagen-Beifahrern der damaligen Zeit. An der Seite des legendären Georg Auerbacher nahm er in den 1960er Jahren an rund 40 nationalen wie internationalen Rennen teil. Und das als Amateur. Den Profistatus erreichten allenfalls die Fahrer der damals populären Seitenwagen-Gespanne.

Die Beifahrer waren Amateursportler, so auch Eduard Dein, der städtischer Angestellter in Bad Wörishofen war. Trotzdem brachte er es zusammen mit Georg Auerbacher zu Ruhm und Ehre. 1967 war das Jahr der beiden: Dein saß, oder besser: lag, in 17 Rennen an der Seite des Motorradfahrers aus Bad Wörishofen und gewann so viele Punkte, dass es am Ende zur Vize-Weltmeisterschaft reichte.

„Er war ein Weltklasse-Beifahrer“, sagt Josef Ried. Der 72-jährige Kammlacher war jahrelang als Mechaniker beim Team um Auerbacher im Einsatz.

Von der Rennstrecke zur Taubenzucht

Aus beruflichen Gründen gab Dein 1967 den Rennsport auf und widmete sich seinem zweiten Hobby: der Taubenzucht. Auch hier schaffte er es in der Züchterszene zu einer deutschlandweiten Berühmtheit. Am 14. September ist Eduard Dein im Alter von 81 Jahren gestorben und folgte damit seinem ehemaligen Teamkollegen Georg Auerbacher, der bereits 2006 starb. Dein hinterlässt eine Frau, zwei Kinder und zwei Enkel.

Mehr zur Motorsport-Legende Georg Auerbacher lesen Sie hier:

Themen folgen