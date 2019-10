19:20 Uhr

Ein Dirlewanger geht konzentriert ins Spitzenduell

Der Dirlewanger Florian Krumm steht mit Pfeil Vöhringen an der Spitze der Bundesliga Süd. In Mindelau macht die Schwabenliga Süd am Sonntag Station.

Der Rundenwettkampf auf Bezirks- und Bundesebene läuft wieder. Ein Überblick über die Luftgewehrschützen aus der Region zeigt, dass sich die beiden Schwabenligisten Mindelau und Amberg in den neu eingeteilten Ligen noch schwertun.

Bundesliga Süd Die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen sind mit zwei Siegen stark in die neue Bundesligasaison gestartet. „Es war besser, als erwartet“, sagt Florian Krumm. Der Dirlewanger schießt seit 2014 für die Vöhringer und ist mit der Mannschaft vor zwei Jahren in die Bundesliga aufgestiegen.

Am ersten Wettkampfwochenende bezwangen die Vöhringer erst die SG Coburg klar mit 5:0 (1973:1961), dann Gastgeber SSG Dynamit Fürth mit 3:2 – und der identischen Ringzahl (1973:1961). Herausragend bei den Vöhringern war die junge Inderin Elavenil Valarivan, die erstmals in einem Pflichtwettkampf für das Pfeil-Team am Start war. Sie gewann ihre Duelle jeweils ganz sicher und kam beide Male auf 398 von 400 möglichen Ringen.

Auch Florian Krumm aus Dirlewang zeigte eine gute Leistung, musste allerdings gegen den Coburger Andreas Geuther lange um den 392:391-Sieg bangen. Gegen Fürth avancierte der Dirlewanger dann zum Matchwinner, als er das entscheidende Duell mit 395:390 gewann.

Am Wochenende geht es nun nach Stein bei Nürnberg, wo die KKS Königsbach als Ausrichter fungiert. Hier müssen die Vöhringer zunächst gegen Eichenlaub Saltendorf ran, die in der Tabelle den vierten Platz belegen. Am zweiten Wettkampftag kommt es dann zum Duell gegen den direkten Verfolger Der Bund München (2.). „Die sind beide ziemlich schwer zu knacken. Aber wir haben uns ganz gut aufgestellt“, sagt Krumm.

Schwabenliga Für die Amberger Schützen begann die Saison in der Schwabenliga Nord eher mäßig. Nach vier Wettkämpfen lautet die Bilanz 2:6 Punkte und Platz sechs. Den bislang einzigen Sieg feierte die „Schützenlust“ gegen die VSG Asbach-Bäumernheim (4:1). Gegen die Altschützen Oberndorf (0:5), Tell Tronetshofen-Willmatshofen (1:4) und Frohsinn Binswangen (2:3) setzte es Niederlagen. Ein Grund ist, dass Ambergs Top-Schützin, Anna-Lena Schropp, ihrem Ringdurchschnitt aus der Vorsaison (385,86) aktuell noch hinterherläuft (381,50) und deshalb erst ein Duell für sich entscheiden konnte. In der Schwabenliga Süd startete Frohsinn Mindelau ebenfalls mit zwei Niederlagen in die Saison, was aktuell Rang sieben bedeutet. Gegen den SV Untrasried und die FSG Marktoberdorf hieß es jeweils 2:3.

Am Sonntag folgt nun der erste Heimwettkampf. Zu Gast sind dann die Mannschaften vom SV Altusried (6.), SV Wolfertschwenden (5.) und die Magnusschützen Leuterschach (8.). Um 10 Uhr starten die Mindelauer gegen Altusried, um 15 Uhr beenden die Gastgeber dann den Wettkampftag gegen Leuterschach.

Für die Mindelauer um Spitzenschützin Verena Stich wäre vor allem das Duell gegen Leuterschach machbar. Altusried hat dagegen – kurioserweise – trotz Platz sechs den bislang zweitbesten Durchschnitt (1910 Ringe) der Liga.

Bezirksoberliga In der Gruppe 2 ist die Kgl. priv. SG Dirlewang mit einem 3:2-Sieg gegen Eichenlaub Maria Steinbach gestartet und belegt Rang zwei. Beste Dirlewanger Schützin war Cornelia Gschwilm mit 382 Ringen.

Bezirksliga Adler Breitenbrunn führt nach dem ersten Wettkampftag die Gruppe 4 an. Gegen den SV Ziemetshausen gewannen die Breitenbrunner wie auch Hubertus Bronnen (gegen Auerhahn Reinhartshausen) mit 3:1. Lediglich Frisch Auf Mittelneufnach startete mit einer 1:3-Niederlage gegen den SV Bleichen. (kümm, axe)

