vor 39 Min.

Ein Mindelheimer sitzt im Bezirksvorstand

Thomas Sailer vom TSV Mindelheim kümmert sich in Zukunft um die Jugend im Handballbezirk Alpenvorland.

„Wir sind in unserem Handball-Bezirk Alpenvorland gut aufgestellt“, resümierte Martin Feger beim Bezirkstag in Buchloe. Für den Immenstädter war es der letzte Bericht in seiner Funktion als Vorsitzender des Bezirks. Feger arbeitete ab 2006 in verschiedenen Funktionen in der Leitung mit und führte den Bezirk Alpenvorland seit 2011. Nachfolger des Oberallgäuers, der sich nicht mehr zur Wahl stellte und nun Ehrenvorsitzender ist, wurde Andreas Beilich aus Germering.

Neu in die Bezirksspielleitung gewählt wurden aus dem Allgäu als stellvertretende Bezirksvorsitzende Barbara Bruckner (Waltenhofen) für den Bereich Finanzen und Thomas Sailer ( Mindelheim) für die Jugend. Weiter für die Talentförderung im Bezirk verantwortlich zeichnet Andreas Hollerweger (Immenstadt).

Zudem kommen aus dem Allgäu Hans-Josef Scheller (Kempten), Siegfried Wegmann (Immenstadt) und Roland Merkle (Dietmannsried) als Beisitzer im Bezirkssportgericht sowie Ulrich Schnieringer (Kaufbeuren) als Kassenprüfer.

Lob gibt es vom BHV-Präsidenten

Georg Clarke , Präsident des Bayerischen Handball-Verbandes (BHV), stellte dem Bezirk ein gutes Zeugnis aus. So zähle das Alpenvorland bei den Handballern zahlenmäßig zur Spitze in Bayern. Clarke lobte insbesondere den erfolgreichen Grundschul-Aktionstag, die intensive Gewinnung und Förderung des Nachwuchses sowie den engen Austausch der Bezirksführung mit den 44 Vereinen, speziell in einer „Bezirkstour“. Der Handballsport in Bayern müsse und werde sich weiterentwickeln, etwa in technischen und organisatorischen Dingen, in Bildung und in der Förderung der Jugend, sowohl im Breiten- wie im Leistungssport.

Der Handballbezirk Alpenvorland entstand 1998 bei einer Neuordnung des bayerischen Verbandes und umfasst das Gebiet des Allgäus bis in den Westen Münchens sowie die Regionen Bad Tölz und Partenkirchen. (me)

