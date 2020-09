08:38 Uhr

Ein Türkheimer arbeitet als Spielanalyst in der Bayernliga

Plus Als aktiver Spieler kickt Fabio Delgado beim SVS Türkheim in der Kreisklasse. Seinem analytischen Blick auf das Spiel vertrauen derweil ein Bayernligist und Jugend-Bundesligist.

Von Robert Prestele

Die feine Technik von Fabio Delgado ist in der Fußball-Kreisklasse hinlänglich bekannt, in der er für den SVS Türkheim aufläuft. Nun aber kletterte der junge Türkheimer direkt vier Klassen höher, wenn auch nicht auf dem Platz, sondern an der Seitenlinie.

Der Bayernligist TSV Schwaben Augsburg nämlich verpflichtete den Mittelfeldspieler als Co-Trainer für die erste Herrenmannschaft – und das mit gerade mal 22 Jahren. Nun, wie kommt man zu so einem Posten? Wie so oft im richtigen Leben, mit Können, etwas Glück und der richtigen Gelegenheit.

Doch der Reihe nach. Über die Jugend-Teams entwickelte sich Fabio Delgado zum Stammspieler der Seniorenmannschaft des SVS Türkheim. So weit, so gut. Ein Studium – natürlich Fachbereich Sport – stellte dann die Weichen. Nach einem Auslandssemester in Barcelona stand ein Praktikum auf dem Programm.

Ein Praktikum führt den Türkheimer zum VfB Stuttgart

Mit der Bewerbung für dieses Praktikum – Schwerpunkt Spiel-Analyse – gelang schon gleich der erste, größere Wurf. Kein Geringerer als der Bundesligist VfB Stuttgart engagierte den jungen Studenten als Teil des Analystenstabes. Als Assistent von Chef-Coach Marcus Weinzierl stand damals auch der Ex-Bundesligaspieler Halil Altintop beim VfB unter Vertrag.

Altintop wechselte später allerdings als Chef-Trainer zum Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg. Den jungen Türkheimer freilich hatte er nicht vergessen. Und schon gar nicht dessen analytische Fähigkeiten. Folgerichtig statteten die Augsburger den jungen Bewerber mit einem Vertrag als Co-Trainer für die Analyse-Crew aus. Altintop verließ die Fuggerstädter zwar bald wieder, aber auch der neue Chefcoach – Ex-Profi Janos Radoki – war schnell von den Qualitäten des jungen Analysten überzeugt. So war dessen Vertragsverlängerung nur reine Formsache.

Laptop, Tablet und Kamera gehören zum Arbeitsalltag

Modernes Equipment bildet heutzutage die Grundlage der Analyse-Tätigkeiten. So ist der Umgang mit den modernen Medienmitteln – insbesondere Laptop, Tablet und Kameras – für den jungen Türkheimer das Handwerkszeug. „Meine Tätigkeit umfasst hauptsächlich zwei Bereiche: Einmal die Beobachtung und Beurteilung des nächsten Gegners und andererseits die qualitative Analyse der eigenen Trainings und Spiele“, umreißt Fabio Delgado die Schwerpunkte seiner Aufgaben.

Die Bewertung des nächsten Gegners ist so dann auch eine ganz wichtige Entscheidungshilfe für den Chefcoach. Aber auch die Trainingsabläufe und die -leistungen werden meist gleich direkt nach den Übungseinheiten ausgewertet und im Trainerstab besprochen.

Das Untereinander und Miteinander sieht Fabio Delgado beim TSV Schwaben Augsburg sehr positiv. Kein Wunder, schließlich haben ja auch alle Beteiligten das gleiche Ziel: den sportlichen Erfolg.

Delgado sieht sich als Bindeglied zwischen Spielern und Cheftrainer

Der Türkheimer geht aber noch weiter. „Neben den Analysen bin ich auch so etwas wie ein Bindeglied zwischen den Spielern und dem Chefcoach“, beschreibt er seine Stellung im Team. „Mit manchen Sorgen kommen die Jungs dann auch eher zu mir, als gleich zum Cheftrainer zu gehen.“

Mit dem Ball kann Fabio Delgado auch ordentlich umgehen. Bild: Robert Prestele

Wenngleich aufgrund der Corona-Pandemie auch beim TSV Schwaben Augsburg der Spielbetrieb lange ruhte, ungenutzt ließ der junge Türkheimer die Zeit indes aber nicht verstreichen. Schließlich gibt es da auch noch ein zweites „Standbein“, nämlich die SpVgg Unterhaching. Auch beim Drittligisten vor den Toren Münchens hat Fabio Delgado einen Fuß in der Tür.

Im Nachwuchsleistungszentrum der Hachinger – konkret bei der U17 – ist er ebenfalls mit Analysen betraut. Die Nachwuchskicker belegen derzeit in der Junioren-Bundesliga einen Platz im Tabellenmittelfeld. Die „Bayernliga-Pause“ während der Corona-Pandemie ermöglichte dem Co-Trainer ein Trainingslager in Schlanders (Südtirol) mit dem Team. Klar, dass er sich dieses Schmankerl nicht entgehen ließ.

Für seinen Heimatverein bleibt nur wenig Zeit

Nicht zuletzt bringen die sportlichen Engagements natürlich auch ein sehr willkommenes Einkommen, gerade für einen Studenten. Bei all dem Positiven bleibt ein Wermutstropfen leider nicht aus. Als Fußballer mit Leib und Seele will Delgado natürlich auch selbst kicken. Studium, der TSV Schwaben Augsburg und die SpVgg Unterhaching – für Einsätze bei seinem Heimatverein SVS Türkheim bleibt aktuell nur wenig Zeit.

Ob das so bleibt? Ob Delgado nach seinem Studium im Fußballbereich bleiben wird? Eine konkrete Prognose für die Zukunft vermied der Türkheimer. „Der Fußball ist sehr schnelllebig, da kann sich rasch etwas ändern“, so seine realistische Einschätzung. Derzeit stehe die Bachelor-Arbeit an erster Stelle.

Die stolzen Eltern verfolgen seinen Werdegang genau

Und so verfolgen im Wertachmarkt nicht nur stolze Eltern – Papa Juan Delgado war selbst ein exzellenter Fußball-Techniker – und Großeltern den Weg des jungen Trainers. Auch zu Freunden und den Fußball-Kameraden ist der Kontakt natürlich nie abgerissen. Und wer weiß, vielleicht wird man in Zukunft noch so einiges über Fabio Delgado und der großen Fußballwelt lesen.

Wie so etwas funktionieren kann, ist am Beispiel eines anderen Augsburger Duos zu sehen. Einst durfte ein gewisser Julian Nagelsmann für seinen damaligen Trainer beim FC Augsburg II, einen gewissen Thomas Tuchel, Spielanalysen machen. Vor wenigen Wochen standen sich die beiden Trainer in einem Pflichtspiel gegenüber – im Halbfinale der Champions League.

Mehr zum Fußball aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen