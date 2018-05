Ein „bähriges“ Ergebnis

Johannes Jähn, 31, ist eingefleischter Fan von Eintracht Frankfurt. Was der Mattsieser seiner Mannschaft im Pokalfinale heute gegen die Bayern zutraut.

Fußball

Sekt in Schlingen, Selters in Mindelheim

Der SV Schlingen hat sein Meisterstück gemacht und steigt in die A-Klasse auf. Jetzt soll noch die perfekte Saison her. Davon ist der TSV Mindelheim in der Kreisliga weit entfernt.