30.09.2019

Ein neuer Turm in Mindelheims Abwehr

Die runderneuerte Herrenmannschaft profitiert gegen die HSG Gröbenzell-Olching von ihrer Erfahrung und einer stabilen Abwehr um Neuzugang Christian Kühl.

Sie haben nichts verlernt: Die mit altgedienten Handballern aus der zweiten Mannschaft runderneuerte Bezirksligatruppe des TSV Mindelheim startete mit einem Heimsieg in die neue Spielzeit. Auch die Mindelheimer Frauen durften sich über einen ordentlichen Saisonstart freuen.

Bezirksliga, Männer Gegen die HSG Gröbenzell-Olching hatte der TSV Mindelheim die Partie recht schnell im Griff. Johannes Heimpel und Simon Twachtmann am Kreis sorgten für eine 7:4- Führung, die nach 25 Minuten bereits auf sechs Tore anwuchs (15:9). Hierfür war auch eine gute Leistung der Abwehr verantwortlich. Mitten drin: Neuzugang Christian Kühl im Mittelblock, der einen souveränen Einstand feierte. Vor dem Seitenwechsel schlichen sich dann jedoch zu viele Fehler ein. Der Ball kam nicht da an wo er sollte, man traf das Tor nicht mehr und es fehlte noch an der Abstimmung der Spieler. Der Bezirksoberliga-Absteiger Gröbenzell nutzte diese Schwächephase aus und verkürzte auf 19:18.

Mindelheims Trainer nimmt Auszeit zum richtigen Zeitpunkt

Im zweiten Durchgang nahm die Partie Fahrt auf, denn die Gäste sahen ihre Möglichkeit zum Sieg. Die Mindelheimer verloren erneut zwischenzeitlich den Faden, was sie fünf Minuten vor Ende sogar in einen 27:28-Rückstand geraten ließ. Doch die richtig gewählte Auszeit von Trainer Markus Gaum bewirkte noch einmal eine gemeinschaftliche Konzentration.

Schnelle, gezielte Pässe ließen Johannes Heimpel zum 28:28 ausgleichen. Nach einem guten Block in der Abwehr rettete Thomas Vogt dann den Ball und legte den Grundstein für das 29:28 durch Florian Gaum.

Nachdem auch noch der letzte Siebenmeter der HSG vereitelt wurde konnte Heimpel mit der linken Hand sogar noch zum 30:28- Endstand einnetzen und machte somit den ersten Sieg perfekt. „Für die Moral der Mannschaft ist ein Sieg zum Saisonbeginn optimal“, sagte Trainer Markus Gaum. „Mit unserer Fehlerquote bin ich noch nicht ganz zufrieden, aber daran werden wir in den nächsten Wochen arbeiten.“

Bezirksoberliga, Frauen Erster nach dem ersten Spieltag – nicht immer hat diese Konstellation große Aussagekraft. Vor allem dann nicht, wenn zum Saisonstart nur vier Mannschaften im Einsatz waren und sich zwei davon die Punkte teilten. Dennoch war man beim TSV Mindelheim erfreut über den knappen Heimsieg zum Auftakt in die neue BOL-Saison.

Gegen den BSC Oberhausen aus Augsburg gelang der Mannschaft von Trainer Stefan Weber ein 19:18-Erfolg. Dabei rannten die Mindelheimerinnen beinahe eine komplette Halbzeit einem Rückstand hinterher, der zeitweise sogar vier Tore betrug. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang der Ausgleich durch Christina Hörmann. Nach Wiederanpfiff brachte Sonja Schimkat – mit sechs Toren beste Werferin auf TSV-Seite – ihr Team erstmals in Führung.

Diese gaben die Mindelheimerinnen bis auf den zwischenzeitlichen 14:14-Ausgleich nicht mehr aus der Hand und gewannen am Ende verdient mit 19:18. (haba, axe)

