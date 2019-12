18:27 Uhr

Ein treues Quartett in Bad Wörishofen

Vier Bad Wörishofer Tischtennisspieler bringen es auf 1300 Mannschaftsspiele für die TTF Bad Wörishofen.

Von Ludwig Schuster

Innerhalb weniger Wochen kamen bei den Tischtennisfreunden Bad Wörishofen vier Spieler zu „runden Einsätzen“ bei den Mannschaftsspielen. TTF-Vorsitzender Hermann Kees nahm die Ehrungen vor und lobte das Quartett für seinen Einsatz für den Verein – nicht nur als Spieler, sondern auch als Helfer bei den verschiedenen Vereinsaktivitäten. Zum Dank gab es Urkunden und Geschenke.

Die Brüder Simon und Matthias Wolf begannen vor vier Jahren in den Jugendmannschaften, spielen aktuell auch noch dort, werden aber bereits dank ihrer Spielstärke in den Erwachsenenmannschaften eingesetzt. Sowohl Simon als auch Matthias Wolf wurden nun für jeweils einhundert Spiele geehrt.

Robert Schöfl spielt von Jugend an bei den Tischtennisfreunden und kam in fast allen Herrenmannschaften zum Einsatz. Doch ein Einsatz in der ersten Mannschaft blieb ihm bisher versagt. Er kommt auf 400 Mannschaftsspiele.

Für Andreas Ledermann begann die Tischtennis-Karriere im Oktober 1986 als Jugendlicher. In den über 30 Jahren hat er es nun auf 700 Mannschaftsspiele gebracht. Er ist damit in der „ewigen Statistik“ unter den ersten Zehn bei den Tischtennisfreunden. Außerdem gehört Ledermann seit 20 Jahren dem Vereinsvorstand an.

