Eine Bad Wörishoferin spielt für Deutschland

Plus Die Bad Wörishoferin Nele Egger ist der jüngste Spross einer eishockeybegeisterten Familie. Seit einem Jahr spielt sie für die deutsche U16-Auswahl – und will noch mehr.

Nele Egger weiß, wie man sich durchsetzt. Die 15-Jährige ist das jüngste von vier Kindern aus dem Hause Egger in Bad Wörishofen. Zwei ältere Brüder, eine ältere Schwester – da darf man nicht zimperlich sein. Weil ihre drei Geschwister auch allesamt Eishockey spielen, war es keine Frage, dass auch Nele schnell mit Schlittschuhen an den Füßen und Schläger in der Hand auf dem Eis stehen würde. Mittlerweile hat sie es zur Nationalspielerin gebracht.

„Seit ich vier Jahre alt bin, stehe ich auf dem Eis“, sagt sie. Zuerst die Eislaufschule, dann bei den Eishockey-Kleinstschülern des EV Bad Wörishofen. Bis vor zwei Jahren spielte sie beim EVW, dann wechselte die Realschülerin nach Landsberg. Mit der U17 des HC Landsberg spielt sie in der Division II Süd des Deutschen Eishockeybundes (DEB), was in etwa vergleichbar ist mit der zweiten Bundesliga in dieser Altersklasse. Am kommenden Wochenende können die Landsberger bei ihrem Doppelspielwochenende in Weiden den Klassenerhalt endgültig eintüten. Wobei auch jetzt nur noch theoretisch der Abstieg möglich sein dürfte. „Eine Feier wird es aber erst nach der Saison geben“, sagt Nele Egger.

Ausbildungsplatz und Doppellizenz

Nach der Saison geht es für sie aber erst richtig los – und zwar im schulischen wie sportlichen Bereich. Zum einen bereitet sich die 15-Jährige dann auf ihren Realschulabschluss vor. Einen Ausbildungsplatz zur Eletronikerin hat sie schon. Zum anderen steht die U16-Europameisterschaft in Györ/ Ungarn an. Sie weiß zwar noch nicht, ob sie dabei sein wird, aber ihren Lernplan hat sie bereits darauf abgestimmt. „Die EM findet in der Woche nach den Osterferien statt. Ich werde also auf jeden Fall schon in den Ferien einiges vorlernen, um in der Schule nicht zuviel zu verpassen“, sagt Nele Egger. Die Maria-Ward-Realschule in Mindelheim komme ihr und ihrem Hobby durchaus entgegen. Eine Unterrichtsbefreiung für eine Nationalspielerin ist keine Frage. Vor den Abschlussprüfungen aber will Nele Egger nichts dem Zufall überlassen.

Seit zwei Jahren trägt sie nun schon das Nationaltrikot. Mit der U16 hat die Verteidigerin schon drei internationale Turniere absolviert: den Skoda-Cup 2018 in Dresden (bei dem es jedoch gegen Vereinsmannschaften ging) und zwei Vier-Nationen-Turniere: Im vergangenen Jahr in Selb, wo die Gegner Österreich, Tschechien und Schweiz hießen, wurde man Dritter, heuer in Tschechien schon Zweiter. Bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne in diesem Jahr war sie nicht dabei. Der DEB hat sie nur als Nachrückerin geführt. „Der Verband ist da nur mit drei Reihen hingefahren“, sagt sie. Trotzdem hat sie natürlich – soweit es möglich war – die Spiele ihrer Teamkolleginnen verfolgt. Die deutsche Mannschaft musste nach der Gruppenphase bereits wieder die Koffer packen. „Sie haben alles gegeben und waren echt deprimiert“, erzählt Nele Egger.

Die Bad Wörishoferin sieht sich als Motivatorin

Wäre sie dabei gewesen, wären nun ihre Stärken vonnöten gewesen. „Ich kann gut motivieren und einen wieder aufbauen“, sagt die 15-Jährige. Das hätten ihr die DEB-Trainer auch schon bestätigt. Sie selbst brauche auch das Coaching von der Bank. „Dann habe ich die Gewissheit, dass ich den richtigen Gedanken habe.“ Dass das olympische Jugendturnier so schnell für das DEB-Team beendet sein würde, hätte Nele Egger nicht erwartet. Allerdings: Die beiden Gegner in der Vorrundengruppe hießen Schweden und Slowakei – die beide am Ende Silber und Bronze holten. Starke Gegner also, die wohl auch bei der Europameisterschaft in Ungarn im April mit von der Partie sein werden.

So genau weiß das noch keiner. Selbst auf den offiziellen Webseiten von DEB oder Internationalem Eishockeyverband (IIHF) ist bislang nichts zu finden. Das zeigt auch das Problem, mit dem das Frauen-Eishockey zu kämpfen hat. „Man kriegt kaum etwas mit“, sagt Nele Egger. Selbst, als die U18-Nationalmannschaft vor wenigen Wochen bei der WM in Füssen in die Top-Division aufgestiegen ist, haben das nur Insider verfolgt. Deswegen ärgert sich Nele Egger auch immer, wenn das Fraueneishockey unterschätzt wird: „Da wird manchmal von U13-Niveau gesprochen, aber das stimmt nicht. Wenn man auf dem Eis steht, merkt man, wie schnell das alles ist.“

Vielleicht spielt sie bald mit ihrer Schwester um die Meisterschaft

Hinzu kommt, dass sich Nele Egger, wie so viele ihrer Altersgenossinnen, in Ermangelung eigener Mädchenmannschaften im Ligabetrieb mit Jungs messen muss. Erst im kommenden Jahr wird die Bad Wörishoferin wohl mit einer Doppellizenz ausgestattet. Dann darf sie bei den Frauen des ECDC Memmingen in der ersten Bundesliga mitspielen. Beim amtierenden Deutschen Meister trifft sie dann auf Lena Schurr und Tiana Rehder, die beide ebenfalls in Bad Wörishofen spielten, sowie auf ihre bisherige Teamkollegin in Verein und Nationalmannschaft, Katharina Häckelsmiller. Ebenfalls im Kader der Indians-Frauen steht Nele Eggers Schwester Laura. Sie steht bei der U20 des HC Landsberg im Tor, spielt dank der Doppellizenz auch für Memmingen. Gut möglich also, dass im Hause Egger in Bad Wörishofen bald zwei Meistermädels anzutreffen sind.