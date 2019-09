Eine Geduldsprobe für die Fans beider Teams

Plus Trotz halbstündiger Unterzahl nimmt Türkiyemspor Mindelheim beim ersatzgeschwächten SV Schöneberg einen Punkt mit.

Als Geduldsprobe für die Fans beider Lager gestaltete sich die Partie zwischen dem SV Schöneberg und Türkiyemspor Mindelheim - am Ende blieb ein torloses Unentschieden.

Recht unterschiedlich gingen die beiden Mannschaften die Begegnung an. Die Gastgeber sichtlich bemüht um genaues Passspiel für einen strukturierten Spielaufbau. Dies gelang auch meist bis zur Mittellinie, dann aber ging der Ball häufig wieder verloren.

Die Gäste hingegen sehr engagiert und lauffreudig. Meist über die quirligen Außenstürmer suchten sie den Weg zum gegnerischen Tor. Während es die Gastgeber dann häufiger mit weiten Bällen den Erfolg suchten, tauchten die Kreisstädter durchaus öfters im Schöneberger Strafraum auf.

Die Gäste von Türk Mindelheim erspielten sich ein optisches Übergewicht gegen den SV Schöneberg

Dadurch erspielten sich die Gäste ein leichtes Übergewicht, was bald auch zu Tormöglichkeiten führte. So wurde Mindelheims Onour Mamout Oglou nach fünfzehn Minuten im Schöneberger Strafraum perfekt bedient. Allerdings brachte er den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Wenig später setzte sich Gästestürmer Cagatay Aksu im Strafraum durch, sein Flachschuss verfehlte aber knapp das Tor. Hier hätte Schönebergs Keeper nicht mehr eingreifen können.

Allerdings blieben Schönebergs Torhüter-Routinier Tobias Vater durchaus Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. So musste er Mitte der ersten Hälfte gegen einen anstürmenden Gästespieler Kopf und Kragen riskieren. Gekonnt lenkte er den Ball zur Ecke. Gewohnt sicher war er auch bei weiteren Möglichkeiten zur Stelle.

Unabhängig davon zeigte sich bei den Gästen im Angriff ein deutliches Manko. Schnelle und technische Angriffe führten immer wieder zum oder in den generischen Strafraum. Aber der letzte Pass blieb dann häufig aus. Das konsequente Angriffsspiel bis zum Ende ließen die Mindelheimer oft vermissen. Kurz vor der Halbzeit dann beinahe doch die Gästeführung. Eine weite Flanke war für Keeper Tobias Vater zu lang. Mit perfektem Timing war stattdessen Abwehrspieler Christian Lampert zur Stelle und klärte per Kopf auf der Linie. Von ihm wird noch die Rede sein. Möglichkeiten für die Gastgeber selbst waren zwar durchaus vorhanden, allerdings nicht zwingend genug.

In der Halbzeitpause hatten wohl beide Trainer deutliche Worte gebraucht, denn beide Teams starteten mit viel Elan in den zweiten Durchgang. Der eine oder andere Spieler übertrieb dann auch den Einsatz. So musste der souveräne Schiedsrichter Markus Heider die Hitzköpfe auf beiden Seiten mit Gelben Karten beruhigen.

Eine unnötige Unbeherrschtheit brachte Türk Mindelheim in Unterzahl

Daraus folgte schließlich auch der Knackpunkt für das Spiel von Türkiyemspor Mindelheim. Etwa nach einer Stunde Spielzeit schlug Tayfun Salkut den Ball weg, nachdem der Unparteiische bereits nach einem Foul abgepfiffen hatte. Konsequenterweise folgte seiner ersten Gelben Karte nun Gelb-Rot.

Den Kreisstädtern fiel es nun zunehmend schwerer, ihr Angriffsspiel durchzusetzen. Schöneberg hingegen kam besser ins Spiel und zu mehr Tormöglichkeiten, die sie aber nicht nutzen konnten. In der 90. Minute aber schien der Knoten doch noch zu platzen. Nach einem Freistoß kam Schönebergs Christian Lampert im Gästestrafraum frei an den Ball. Sein Ball aus wenigen Metern landete aber in den Armen des Gäste-Keepers. Der Schlusspfiff besiegelte danach das torlose Unentschieden.

Schönebergs Trainer Michael Scherer meinte: „Mit der Leistung meine Mannschaft war ich heute nicht zufrieden. Da muss sicherlich noch mehr kommen. Allerdings fehlten heute drei Stammspieler und das hat man auch gemerkt. In der allerletzten Minute hatten wir noch den Lucky Punch auf dem Fuß, aber es sollte nicht sein. So haben wir eher zwei Punkte verloren, als einen gewonnen.“

„Wir waren die überlegene Mannschaft, haben es aber versäumt daraus Kapital zu schlagen. Unsere Chancen haben wir nicht konsequent zu Ende gespielt. Der finale Pass hat oft gefehlt. Aber, nach zwei Niederlagen ist das nun mal ein Erfolg und darauf kann man aufbauen“, so Oktay Demirkiran, der neue Coach von Türkiyemspor Mindelheim.

So haben sie gespielt:

SV Schöneberg Vater, M. Lampert, Ch. Lampert, Schüssler, M. Singer, Deinhardt, Hampp, Lchenmayer, Wurm, F. Lampert, Schnalke, Gaßner, A. Singer, Ernst, Suiter

Türkiyemspor Mindelheim Balikkaya, Sariyildiz, Fernsimer, Türkeli, Oglou, Aksu, Kansu, Kaißermüller, Salkut, Demirkiran, Acer, Capan, Mamout, Dmirtas

Gelb-Rot Tayfun Salkut (Türkiyemspor Mindelheim)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Markus Heider