Eine Oase der Emotionen in Mindelheim

Montserrat Serrano kommt aus der Neun-Millionen-Metropole Mexiko-Stadt und liebt den Fußball. Wie sich in ihren Augen die Mexikaner von den Deutschen unterscheiden.

Von Axel Schmidt

Montserrat Serrano ist vorbereitet: Im Wohnzimmer ihrer Mindelheimer Wohnung hängen die deutsche und die mexikanische Fahne einträchtig über dem Sofa, ein gewaltiger Sombrero teilt sich den Couchtisch mit einer mexikanischen Flasche Corona-Bier. Für die große Fußballparty am Sonntag, wenn ihre Heimat gegen ihre Wahlheimat bei der WM spielen, hat die 29-Jährige noch weitere Deko-Utensilien bestellt, die jedoch noch nicht ankamen. „Natürlich schlägt mein Herz für Mexiko. Aber ich bin realistisch: Ich denke, dass Deutschland 2:1 gewinnen wird“, sagt sie in sehr gutem Deutsch.

Seit sechs Jahren lebt sie in Mindelheim, hat ihrem Mann zuliebe – einem Iraner, der in Mindelheim lebt – ihre Heimatstadt Mexiko City und ihre Familie verlassen. Die studierte Juristin gibt nun in Mindelheim Spanisch-Nachhilfe. „Die Nachfrage nach Spanisch ist in den letzten zwei Jahren enorm gestiegen“, sagt sie. Zurzeit ist sie praktisch auch als Deutsch-Lehrerin tätig: Ihr Halbbruder, der 17-jährige Diego Rodriguez, ist auf Besuch. Er studiert in Mexiko Internationales Marketing und will nun neben Spanisch, Englisch und Französisch auch Deutsch lernen.

Beim Robben-Faller flossen Tränen

Beide fiebern dem ersten WM-Spiel „ihrer“ Mannschaft entgegen. „Ich hoffe, dass wir das Achtelfinale erreichen. Und vielleicht geht es dann weiter. Schließlich ist diesmal ja kein Robben als Gegner dabei“, sagt Montserrat Serrano und lacht. Sie spielt auf die bittere Niederlage Mexikos vor vier Jahren im WM-Achtelfinale an, als Arjen Robben in der Nachspielzeit einen strittigen Foulelfmeter zugesprochen bekam. Diesen verwandelte Klaas-Jan Huntelaar schließlich zum 2:1-Sieg. „Da flossen schon Tränen bei uns“, sagt sie.

Überhaupt seien die Mexikaner viel emotionaler beim Fußball, als etwa die Deutschen. „Ich bin ja schon großer Bayern-Fan und war auch schon im Stadion in München. Im Vergleich zu Mexiko ist da aber alles so ruhig“, sagt sie. „Wir machen viel mehr Party, es gibt viele Fans mit Kostümen und die Laola-Welle ist ja auch eine mexikanische Erfindung“, zählt sie auf. „Es gibt eigentlich kaum einen Moment, wo einer mal sitzt.“

Es kann also laut werden am Sonntag, wenn einige Mexikaner aus ihrem Bekanntenkreis zu Besuch sind und mit „El Tri“, wie die Nationalmannschaft Mexikos genannt wird, mitfiebern.

Zum Spiel gibt es Tacos und Tequila

Zum Spiel gibt es neben mexikanischem Bier und Tequila landestypische Spezialitäten. „In Mexiko gibt es 200 verschiedene Soßen für 300 verschiedene Tacos. Ein paar davon werde ich wohl machen“, sagt sie.

Das mexikanische Essen ist es auch, was sie in Deutschland am meisten vermisst. An die Ladenöffnungszeiten musste sie sich auch erst gewöhnen: „Mexiko City schläft nie. Da ist alles rund um die Uhr offen, auch am Sonntag.“ Alles andere aber liebt Montserrat Serrano. Selbst der Winter ist ihr kein Graus, im Gegenteil: „Ich liebe die vier Jahreszeiten hier. Der Winter ist wunderschön. Der Sommer ist fast so wie in Mexiko.“

Auch ihr Bruder ist angetan. „Der Wald, die Weiher – überhaupt ist die Natur hier wunderschön“, sagt Diego Rodriguez. Das teure Flugticket hat sich für ihn jedenfalls gelohnt. Er ist für Sonntag etwas optimistischer. „Ich tippe auf einen 2:1-Sieg für Mexiko“, sagt er und lacht. In seinem Heimatland spielt er selber in einer Schulmannschaft Fußball, was vergleichbar mit einem Verein hierzulande ist. Dort ist er Verteidiger, sein Idol aber heißt Cristiano Ronaldo. Entsprechend verfolgt er in Mexiko auch die europäischen Ligen. „Der europäische Fußball hat viele Fans in Mexiko“, sagt er. Spiele aus der Bundesliga, Primera Division oder Champions League werden auch auf dem amerikanischen Kontinent live gezeigt.

Ihr WM-Tipp: Brasilien macht‘s

Er ist sich mit seiner Halbschwester einig: Der Fußball ist in Europa wesentlich schneller als in Mexiko. Ein weiterer Unterschied liege in der ergebnisorientierten Spielweise. „Wir gehen es eher locker an, in Deutschland wird seriöser, disziplinierter gespielt“, sagt Montserrat Serrano. Weltmeister wir in ihren Augen dennoch eine andere Nation: „Wir tippen auf Brasilien“, sind sich die beiden einig. Bis dahin aber drücken sie den Mexikanern die Daumen. Sollten diese ausscheiden, dann eben den Deutschen. „Deutschland hat mein Herz erobert“, sagt Montserrat Serrano. „Ich fühlte mich hier gleich willkommen. Wenn Deutschland gewinnt, dann bin ich auch glücklich.“ Außer vielleicht am Sonntag.

